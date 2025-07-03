محمد شريف: وقعت للأهلي 5 سنوات ووسام أبو علي رقم واحد في النادي

قال محمد شريف مهاجم النادي الأهلي، إنه وقع على عقد انضمامه للأهلي بعقد يمتد لخمس سنوات قادمة، مشيرًا إلى أن مفاوضات عودته للأهلي لم تستغرق أكثر من خمس ساعات، وأنه قام بالتوقيع على عقود انضمامه للأهلي في مقر النادي بالجزيرة، بعد جلسة جمعته مع المدير الرياضي محمد يوسف في فرع الأهلي بالشيخ زايد.

وسام أبو علي رقم واحد في الأهلي

وأضاف محمد شريف أن وسام أبو علي رأس حربة من الطراز الرفيع، وأنه بحق يستحق أن يكون رقم واحد في النادي الأهلي حاليًّا.

وأكد محمد شريف، أنه لم ينظر للأموال عند توقيعه للفريق الأحمر، كاشفًا تفاصيل الجلسة الأولى مع الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق.

وقال محمد شريف في تصريحات عبر قناة الأهلي: "الجميع في الأهلي يعلم أني لن أنظر إلى الأموال ولا أتحدث عنها، أنا لاعب حر منذ شهر فبراير الماضي وكان يحق لي التوقيع لأي نادٍ لكني لم أفعل ذلك حبًّا في الأهلي".

وسام أبو علي، فيتو

ريبيرو مدرب صاحب شخصية قوية

وأضاف: "خوسيه ريبيرو صاحب شخصية قوية وهادئ للغاية، وهذا ما تحتاجه الأندية الكبيرة لأن بها ضغوط عديدة".

وواصل محمد شريف: "لم أتحدث عن رقم قميصي في الأهلي لكني كنت أرتدي القميص رقم 10 وأفضله بالتأكيد".

ما حدش يضمن مكانه بالتشكيل الأساسي

أما عن ضمان التواجد بشكل أساسي في الأهلي.. قال: "لا يوجد ذلك في كرة القدم، الأفضل بالتأكيد هو من سيلعب وفي النهاية هي وجهة نظر المدير الفني".

وتابع: "لا أحد يضمن مكانه بالأخص في الأهلي ولا يوجد لاعب ثابت وهناك تغيرات في كل المراكز".

محمد شريف: أهدافي الزمالك الأجمل في حياتي

وانتقل محمد شريف للحديث عن أهدافه في الزمالك.. قائلًا: "أشاهد أهدافي في الزمالك باستمرار، سجلت 7 أهداف في شباك الزمالك في الدوري، جميع أهدافي جيدة، وسجلت هدفين في أول مباراة قمة لي".

واستكمل: "توقعت هدفي في الزمالك الذي صنعه لي عمرو السولية، لأنه دائمًا ما يقوم بحركة (الرابونا) في التدريبات وأعتقد أنه أصعب هدف لي في القمة".

وأردف محمد شريف: "كنت أتمنى التواجد مع الأهلي في كأس العالم للأندية، ووسام أبو علي المهاجم رقم 1 في الفترة الأخيرة ويسير بشكل جيد".

وأختتم: "رحلت عن الأهلي لأني شعرت بأنه لا بد أن أرحل، وكنت حزينًا بسبب بعض الكلام الذي كان يخرج بأنني افتعلت أزمة عند خروجي من الأهلي وهذا لم يحدث".

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