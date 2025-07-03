المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: إسرائيل ارتكبت 26 مجزرة دموية في غضون 48 ساعة

قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، الأربعاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 26 مجزرة دموية خلال 48 ساعة راح ضحيتها أكثر من 300 شهيد ومئات الجرحى والمفقودين كلهم من المدنيين.



وأضاف المكتب الحكومي في بيان: "ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ48 ساعة الماضية نحو 26 مجزرة دموية بحق المدنيين الفلسطينيين في

قطاع غزة.

وأوضح المكتب الحكومي أن تلك المجازر جاءت في سلسلة جرائم متلاحقة وجديدة تؤكد مضي الاحتلال في تنفيذ سياسة القتل العمد والإبادة الجماعية والتطهير العرقي.

وذكر أن جيش الاحتلال من خلال ارتكابه لتلك المجازر ركز على قصف مراكز الإيواء والنزوح المكتظة بعشرات آلاف النازحين، والاستراحات العامة، والعائلات الفلسطينية داخل منازلها، والأسواق الشعبية والمرافق الحيوية.

إلى جانب ذلك، فإنه ركز أيضا على قصف وقتل المدنيين المجوّعين أثناء بحثهم عن الغذاء، وفق البيان.

وأكد المكتب على أن غالبية القتلى من النساء والأطفال وكلهم من المدنيين العزل الأمر الذي يعكس تعمّد الاحتلال استهداف الفئات الأكثر ضعفا.

وشدد على أن هذه الجرائم تتزامن مع المحاولات الإسرائيلية من أجل "إسقاط ما تبقى من المنظومة الصحية، من خلال قصف المستشفيات واستهداف الطواقم الطبية ومنع دخول الإمدادات الحيوية".

وطالب المكتب الحكومي المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية والإنسانية بالتحرك الفوري والعاجل لوقف الإبادة الجماعية في غزة وإنقاذ المدنيين من الموت اليومي الممنهج.

وخلال الفترة الماضية، كثف الجيش الإسرائيلي استهدافه لمراكز الإيواء ومنازل الفلسطينيين وخيام النازحين وتجمعات المواطنين في الشوارع العامة ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

وتسببت الهجمات الإسرائيلية المكثفة بالقصف وإطلاق النيران منذ فجر الأربعاء باستشهاد 114 فلسطينيا وإصابة العشرات.

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