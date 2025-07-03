3 بطولات وراتب لا يصدق، تفاصيل "جنونية" في عقد يانيك فيريرا مع الزمالك (فيديو)

شرط مثير وراتب شهري مفاجأة، حمل عقد المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني الجديد للزمالك تفاصيل مثيرة.

والبداية أن نادي الزمالك وضع، "شروطًا مثيرة"، من أجل تفعيل بند "التجديد التلقائي" لعقد المدرب البلجيكي يانيك فيريرا الذي وصل إلى القاهرة مساء أمس الأربعاء، وسط ترتيبات نهائية لحسم التعاقد الرسمي معه لقيادة الزمالك خلال الموسمين المقبلين، خلفًا لأيمن الرمادي.

تفاصيل مثيرة في العقد

وكشفت قناة "أون سبورت" أن عقد يانيك فيريرا يتضمن بندًا فريدًا يمنح مجلس إدارة النادي حق التجديد التلقائي إذا نجح في حصد 3 بطولات مع الفريق.

ويشارك الزمالك الموسم المقبل في بطولات الدوري والكأس في مصر، وكاس السوبر المصري، وبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

كما يحصل فيريرا على راتب شهري قيمته 23 ألف دولار فقط، مقارنة بـ100 ألف دولار كان يتقاضاها خلال تجربته الأخيرة في السعودية، مما يعكس رغبته في خوض تحدٍ جديد بعيدًا عن الإغراءات المالية.

ويصطحب المدرب البلجيكي أربعة مساعدين في الجهاز الفني، يحصل كل منهم على 8 آلاف دولار شهريًا، بإجمالي تكلفة إضافية تبلغ 32 ألف دولار، ليصل مجموع التكاليف الشهرية للجهاز الفني إلى 55 ألف دولار.

وأكدت "أون سبورت" أن فيريرا يتابع الوضع الداخلي للزمالك بدقة، ويعرف حجم الضغوط والتحديات، لكنه لم يطلب التعاقد مع لاعبين بعينهم حتى الآن، في مؤشر على استعداده للتعامل مع المجموعة الحالية.

تكسب 3 بطولات نفعل السنة التانية 😮 بنود مفاجأة في عقد يانيك فيريرا المدير الفني الجديد للزمالك ✋ وصدمة من إبراهيم عبد الجواد لما سمع راتبه!#ملعب_ON pic.twitter.com/UZHb9PBSK1 — ON Sport (@ONTimeSports) July 2, 2025

ومن المقرر أن يعقد جلسة حاسمة مع المدير الرياضي جون إدوارد وأعضاء مجلس الإدارة قبل الإعلان الرسمي عن توليه المسؤولية الفنية.

وكان الزمالك قد أنهى اتفاقه مع المدرب البلجيكي بعد سلسلة مفاوضات شهدت مرونة من الطرفين، خاصة مع تمسك النادي بترشيد النفقات، وهو ما قوبل بقبول من جانب المدرب رغم التفاوت الكبير بين راتبه الحالي وسابقه في الدوري السعودي.

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