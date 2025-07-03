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رياضة

قناة مجانية تحصل على حقوق نقل مباراتين من ربع نهائي كأس العالم للأندية

الهلال السعودي، فيتو
الهلال السعودي، فيتو

أعلن الإعلامي إبراهيم فايق أن "قناة مجانية" حصلت على حقوق نقل مباراتين من الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2025، عبر شاشتها المفتوحة، مع تغطية تحليلية موسعة بصوت اثنين من أبرز المعلقين في الوطن العربي.

 

القناة المجانية الناقلة

وقال"فايق"، إن قناة "MBC MASR 2" ستقوم بإذاعة المباراتين "الهلال ضد فلومينينسي"، و"باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ".

كما تقوم القناة أيضًا بعمل تغطية شاملة للمباراتين عبر إستوديو تحليلي متخصص.

ويعلق مدحت شلبي على مواجهة الهلال وفلومينينسي، يوم الجمعة بينما يتولى فارس عوض التعليق على مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ.

ويستعد الهلال السعودي لمواجهة من العيار الثقيل أمام فلومينينسي البرازيلي، مساء غد الجمعة، على ملعب "كامبينج ورلد ستاديوم" في مدينة أورلاندو، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من مونديال الأندية.

وكان الهلال قد تأهل إلى هذا الدور بعد فوز درامي على مانشستر سيتي بنتيجة 4-3 في دور الـ16، ليضرب موعدًا مع الفريق البرازيلي يوم الجمعة 4 يوليو 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

وفي اليوم التالي، السبت 5 يوليو، تقام قمة أوروبية منتظرة بين باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على أن يتم نقل اللقاء أيضًا عبر القناة ذاتها.

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