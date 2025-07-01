أخبار الحوادث اليوم، الأمن يكشف حقيقة فيديو تصوير السيدات داخل جيم ، سائق حادث الطريق الإقليمي تعمد السير في الاتجاه المعاكس، قصة فيديو إطلاق نار وترويع مواطنين فى الغربية

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام سائق سيارة بوضع طفلين داخل الشنطة الخلفية للمركبة أثناء سيره بأحد شوارع دائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، ما يعرض حياة الطفلين والمارة للخطر.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من توجيه ضربة استباقية قوية لعناصر شديدة الخطورة داخل إحدى البؤر الإجرامية بمحافظة القليوبية.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رصدت الأجهزة الأمنية منشورًا مدعومًا بمقطع فيديو يتضمن استغاثة سيدة من تعدي شقيق زوجها عليها بالضرب في كفر الشيخ.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن حقيقة مقطع فيديو تضمن اتهامات كاذبة بشأن تركيب كاميرات داخل صالة رياضية بمدينة نصر بالقاهرة.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بإطلاق عيار نارى فى الهواء وترويع المواطنين عقب اعتراضهم على قيادته دراجة نارية بسرعة زائدة بالغربية.

ألزمت المحكمة الاقتصادية، الشركة المنتجة لإعلان "دقوا الشماسي" المذاع في عام 2024، بأداء مبلغ نصف مليون جنيه لصالح ورثة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء استغلال أغنية العندليب في الإعلان.

أقام عمرو عبدالسلام المحامي وكيلا عن الفنان حسام عزت، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف قرار نقيب المهن الموسيقية بعدم قبول أوراق ترشحه لانتخابات التجديد النصفي للنقابة، وإدراج اسمه ضمن المرشحين .

أمرت النيابة العامة بإحالة سائق ومالك السيارة المتسببة في الحادث المروع الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، إلى محكمة الجنايات المختصة، في جلسة عاجلة تُعقد يوم الثلاثاء الموافق 8 يوليو 2025.

كشفت تحقيقات النيابة العامة مع سائق السيارة النقل المتهم بصدم سيارة ميكروباص والمعروفة إعلاميا بحادث الطريق الإقليمي بالمنوفية،والذي أسفر عن مصرع 19 شخصا عن مفاجآت

قرر المستشار حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، إعادة تشكيل المجلس الأعلى للهيئة وهيئة المكتب، مع تولي المستشار مي مروان رئاسة أمانة شئون المرأة والرعاية الإنسانية والتطوير والحوكمة وتتبع مكتب رئيس الهيئة مباشرة.





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