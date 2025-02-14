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حوادث

يستدرج الفتيات، ضبط مالك مكتب واستوديو تصوير سينمائي بالعجوزة بدون ترخيص

ضبط مالك مكتب واستوديو
ضبط مالك مكتب واستوديو تصوير سينمائى بالعجوزة بدون ترخيص

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من ضبط مالك مكتب واستوديو تصوير سينمائي بالعجوزة بدون ترخيص.
 

استدرج الفتيات..ضبط مالك مكتب وإستوديو تصوير سينمائي بالعجوزة بدون ترخيص

 

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة مكتب واستوديو تصوير سينمائي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.. واستقطاب الشباب والفتيات وتصوير مقاطع فيديو بدون تصريح بإستخدام معدات تصوير وأجهزة حاسب آلى مُحمل عليها مصنفات سمعية وبصرية غير مجازة رقابيًا وبالمخالفة للقانون.
 

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر المكتب المُشار إليه، وأمكن ضبط (مالك المكتب – مقيم بمحافظة الجيزة)،وعثر بداخل المكتب على (استوديو تصوير يحتوى على"كاميرا ديجيتال معدة للتصوير السينمائى بها وحدة تخزين خارجية محمل عليها مجموعة من الفيديوهات لراغبى التمثيل). 
 

وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات المُشار إليها بقصد تحقيق الربح المادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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الإدارة العامة لمباحث المصنفات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الشرطة المتخصصة الشباب والفتيات قسم شرطة العجوزة بالجيزة

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