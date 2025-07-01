كشف ملابسات استغاثة سيدة من شقيق زوجها بعد تعديه عليها بالضرب بكفر الشيخ

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رصدت الأجهزة الأمنية منشورًا مدعومًا بمقطع فيديو يتضمن استغاثة سيدة من تعدي شقيق زوجها عليها بالضرب في كفر الشيخ.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيدة الظاهرة بالفيديو، وتبين أنها ربة منزل مقيمة بدائرة مركز شرطة سيدي سالم بكفر الشيخ.

كشف ملابسات استغاثة سيدة من شقيق زوجها

وبسؤالها أفادت بتعرضها للاعتداء من شقيق زوجها، مزارع يقيم بنفس الدائرة، وذلك بسبب خلافات بينهما على مبلغ مالي.

تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة كما وردت في أقوال الشاكية، مؤكدًا وجود خلافات مالية سابقة بينهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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