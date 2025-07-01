دعوى قضائية ضد نقيب المهن الموسيقية لرفضه قبول ترشح عضو بالانتخابات

أقام عمرو عبدالسلام المحامي وكيلا عن الفنان حسام عزت، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف قرار نقيب المهن الموسيقية بعدم قبول أوراق ترشحه لانتخابات التجديد النصفي للنقابة، وإدراج اسمه ضمن المرشحين .

أزمة نقيب الموسيقيين مع عضو بالنقابة

اختصمت الدعوى التى حملت رقم 69270لسنة 79قضائية، نقيب المهن الموسيقية، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات.

وكان حسام عزت أحد أعضاء نقابة المهن الموسيقية قام بعمل محضر ضد

حسام عزت يقدم بلاغا ضد نقيب المهن الموسيقية

وكان حسام عزت تقدم ببلاغ ضد نقيب المهن الموسيقية يتضرر فيه من الأخير واللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بالنقابة، بسبب رفضهم تجديد عضويته بالنقابة لعام 2025 دون وجه حق، رغم استيفائه كافة المستندات وتوافر الشروط القانونية المطلوبة للترشح.

ومن جانبه أكد علاء عامر المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية في تصريحات حقيقة الأمر، حيث قال:" الفنان حسام عزت لا يحق له ممارسة أى نشاط نقابي، أو الحصول على مزايا النقابة لمدة عام، لأن هنا قرار تأديب له بمنعه سنة من ممارسة النشاط أو الحصول على أى مزايا".,



وأضاف:" الأمر لم يقتصر على ذلك فقط، فقد قمنا بإرسال خطابات له على مدار أشهر كى يخضع للتحقيق في النقابة، لكنه رفض الأمر، وفضل إجراء محضر ضد نقيب المهن الموسيقية".



وأكد المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية أن " قرار لجنة التأديب للفنان حسام عزت يمنعه من تجديد كارنيه العضوية الخاص به خلال عام 2025، ولكن لم يتم منعه من قبلنا، ولا يحق له خوض الانتخابات أو المشاركة فيها ايضًا".

وشمل المحضر الذي حمل رقم 1802 لسنة 2025 إداري قسم شرطة عابدين، أن المشكو في حقه أساء استخدام السلطة الممنوحة له بصفته نقيبًا للموسيقيين، ومنع موكله من تجديد عضويته بالنقابة لعام 2025 دون وجه حق، بسبب وجود خلافات شخصية بين الطرفين، حيث كان الشاكي يشغل سابقًا منصب مدير مكتب النقيب، إلا أنه تقدم باستقالته من هذا المنصب لاحقًا.

وأشار الشاكي، وبعد رفض تجديد عضويته مطلع العام الحالي، حرر محضر إثبات حالة بقسم شرطة عابدين

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