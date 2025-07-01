الثلاثاء 01 يوليو 2025
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5 قرارات لرئيس هيئة قضايا الدولة في أول يوم عمل

المستشار حسين مدكور
المستشار حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، فيتو

قرر المستشار حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، إعادة تشكيل المجلس الأعلى للهيئة وهيئة المكتب، مع تولي المستشار مي مروان رئاسة أمانة شئون المرأة والرعاية الإنسانية والتطوير والحوكمة وتتبع مكتب رئيس الهيئة مباشرة.

قرار بنقل إدارة تسكين وتنقلات مستشاري وأعضاء الهيئة

كما أصدر قرار بنقل إدارة تسكين وتنقلات مستشاري وأعضاء الهيئة إلى مكتب المستشار الدكتور رئيس الهيئة،

 

وعمل خلال اول يوم عمل بتوليه رئاسة الهيئة على إلغاء  جميع الراحات والإجازات الصيفية بصفة مؤقتة لجميع المستشارين والأعضاء بفروع وأقسام والمحافظات والجهات التابعة الهيئة لحين الانتهاء من إعداد كشوف تفصيلية لكافة القضايا الخاصة بالوزارات الفروع والأقسام لهم كل على حدا وفقا للنموذجين المرفقين، مع  إنشاء إدارة التنسيق والتواصل مع الجهات والهيئات الحكومية وتتبع مكتب المستشار الدكتوررئيس الهيئة.

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