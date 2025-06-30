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حوادث

الداخلية تكشف حقيقة فيديو خطف عامل بطريق الإسكندرية الصحراوي

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من فحص مقطع فيديو نُشر عبر أحد الحسابات، تضمن ادعاء شاب بقيام قائد سيارة أجرة "ميكروباص" بالاصطدام بوالده وخطفه، ثم إلقائه بالطريق العام بمحافظة الإسكندرية، مع تهديده بعدم اتخاذ إجراءات قانونية.

وبالفحص والتحريات، تبين أن الواقعة تعود إلى يوم 26 مايو الماضي،  بتلقي قسم شرطة ثان العامرية اخطارا  من إحدى المستشفيات باستقبال عامل – والد صاحب الحساب – مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، مصابًا باشتباه ارتجاج وكسر في الركبة، نتيجة حادث سير بالطريق الصحراوي بنطاق القسم.

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وبسؤاله، قال إنه أثناء توقفه على جانب الطريق لاستقلال وسيلة مواصلات، اصطدمت به سيارة أجرة يقودها أحد الأشخاص، وتسبب الحادث في إصابته. وأضاف أن قائد السيارة اصطحبه بدعوى توصيله إلى المستشفى، لكنه قام بالعودة إلى مكان الحادث مرة أخرى، برفقة اثنين من أصدقائه، وأنزلوه من السيارة واعتدوا عليه بالسب، ثم تركوه في موقع الحادث.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة المستخدمة – تبين أنها منتهية التراخيص – بالإضافة إلى ضبط السائق وصديقيه.

وبمواجهتهم، أقر السائق بقيامه بنقل المصاب عقب الحادث، مشيرًا إلى أن المصاب طلب التوجه لأقرب مستشفى بمحافظة البحيرة، وهو ما دفعه للاستعانة بصديقيه لمعاونته وإنزاله بالموقع مرة أخرى، نافيًا نية الخطف أو التهديد. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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