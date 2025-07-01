الثلاثاء 01 يوليو 2025
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حوادث

مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة وضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة

ضبط كميات ضخمة من
ضبط كميات ضخمة من المخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من توجيه ضربة استباقية قوية لعناصر شديدة الخطورة داخل إحدى البؤر الإجرامية بمحافظة القليوبية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام تشكيلات إجرامية بالقليوبية تضم عناصر جنائية خطرة، بمحاولة جلب كميات ضخمة من المخدرات تمهيدًا لترويجها، مع حيازتهم أسلحة نارية بدون ترخيص.

وبعد تقنين الإجراءات، جرى مداهمة مكان  المتهمين بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل عن مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة سبق اتهامه في جنايات (مخدرات - مقاومة سلطات - سلاح).

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وضبط باقي عناصر البؤر الإجرامية وبحوزتهم أكثر من 173 كيلو مواد مخدرة متنوعة: (حشيش - أيس - هيروين - هيدرو - كوكايين)، 10 قطع سلاح ناري: (3 بنادق آلية - بندقية خرطوش - 6 فرد خرطوش).

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بنحو 41 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

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