الثلاثاء 01 يوليو 2025
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حوادث

رئيس النيابة الإدارية يلتقي أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات

رئيس النيابة الإدارية
رئيس النيابة الإدارية يلتقي أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية

حضر المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، ظهر اليوم الثلاثاء، المؤتمر الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن الجدول الزمني والمواعيد الإجرائية لانتخابات مجلس الشيوخ المزمع عقدها خلال هذا العام تحت إشراف قضائي من النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

لقاء النيابة الإدارية بالوطنية للانتخابات 

حيث التقى المستشارين أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، وجهازها التنفيذي، يتقدمهم القاضي حازم بدوي - رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.

وصاحب المستشار الدكتورمحمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.

وكان المستشار محمد الشناوي،  باشر مهام عمله في ساعة مبكرة من صباح اليوم عقب أداءه اليمين القانونية رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية بمناسبة صدور القرار الجمهوري رقم ٣٣٠ / ٢٠٢٥، بتعيينه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية اعتبارًا من الأول من يوليو الجاري.          

صرح المتحدث باسم النيابة الإدارية  

مدير مركز الإعلام والرصدالمستشارمحمد سمير

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