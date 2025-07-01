تفاصيل إحالة سائق ومالك السيارة المتسببة في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية إلى الجنايات

أمرت النيابة العامة بإحالة سائق ومالك السيارة المتسببة في الحادث المروع الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، إلى محكمة الجنايات المختصة، في جلسة عاجلة تُعقد يوم الثلاثاء الموافق 8 يوليو 2025.

حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية إلى الجنايات في جلسة عاجلة

ويأتي القرار استكمالًا لتحقيقات النيابة العامة في الحادث، الذي أسفر عن مصرع 19 مواطنًا وإصابة 3 آخرين، إضافة إلى إحداث تلفيات بممتلكات الغير، نتيجة سير السائق عكس الاتجاه تحت تأثير المواد المخدرة.

إحالة سائق ومالك السيارة المتسببة فى الحادث للمحاكمة

وأسندت النيابة العامة إلى السائق ارتكاب جرائم القتل والإصابة الخطأ، والقيادة تحت تأثير مادتي الحشيش والميثامفيتامين، وقيادة السيارة برخصة لا تجيز له قيادتها، وفي حالة ينجم عنها الخطر، إضافة إلى السير عكس الاتجاه، ما أدى إلى الاصطدام بسيارة نقل ركاب وحدوث الكارثة.

كما وُجهت إلى مالك السيارة تهمة السماح للسائق بقيادتها رغم علمه بعدم امتلاكه رخصة قيادة صالحة، مما تسبب في وقوع الحادث.

وقد أقامت النيابة العامة الدليل على المتهمين من خلال ما أسفرت عنه التحقيقات، حيث ثبت أن السائق وحده هو المتسبب في الحادث دون وجود أي عوامل خارجية، وذلك بعد محاولته تجاوز إحدى السيارات أمامه بالسير عكس الاتجاه، متخطيًا الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، وهو تحت تأثير المخدر.

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