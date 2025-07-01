الثلاثاء 01 يوليو 2025
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حوادث

تحقيقات النيابة: سائق حادث الطريق الإقليمي تعمد السير في الاتجاه المعاكس تحت تأثير المخدرات

حادث الطريق الإقليمي
حادث الطريق الإقليمي

كشفت تحقيقات النيابة العامة مع سائق السيارة النقل المتهم بصدم سيارة ميكروباص والمعروفة إعلاميا بحادث الطريق الإقليمي بالمنوفية ،والذي أسفر عن مصرع 19 شخصا عن مفاجآت 

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وتبين أن المتهم حاول تجاوز السيارة التي أمامه، فتعمد السير في الاتجاه المعاكس للطريق العام، متخطيًا الحاجز الفاصل بين الاتجاهين.

واضافت التحقيقات إن المتهم كان في ذلك الوقت واقعًا تحت تأثير المواد المخدرة، مما أدى إلى اصطدامه بسيارة نقل ركاب ووقوع الحادث.

أمرت النيابة العامة بإحالة سائق ومالك السيارة المتسببة في الحادث المروع الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، إلى محكمة الجنايات المختصة، في جلسة عاجلة تُعقد يوم الثلاثاء الموافق 8 يوليو 2025.


في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الحادث المروري المروع الذي وقع على الطريق الإقليمي بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وأسفر عن مصرع  تسعة عشر فتاة  وإصابة ثلاثة آخرين أثناء توجههم إلى أعمالهم، باشرت النيابة العامة استكمال إجراءات التحقيق بسماع أقوال شهود العيان، وذوي الضحايا الذين قام سبعة منهم، إلى جانب ممثل هيئة قضايا الدولة، بالادعاء مدنيًا قبل قائد السيارة ومالكها أثناء مباشرة التحقيقات.


وأسفرت التحقيقات عن ثبوت قيام مالك السيارة بتمكين المتهم مرتكب الحادث من قيادتها، رغم علمه بعدم حيازته رخصة تجيز له ذلك، الأمر الذي يشكل مخالفة لأحكام المادة (٨١ مكرر/٣) من قانون المرور. وعلى ذلك أصدرت النيابة العامة قرارها بحبس مالك السيارة احتياطيًا على ذمة التحقيقات.


وتؤكد النيابة العامة أنها مستمرة في استكمال إجراءات التحقيق، وتعلن عن نتائجها فور الانتهاء منها.

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النيابة العامة حادث الطريق الإقليمى بالمنوفية حادث الطريق الاقليمي

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النائب العام يحيل سائق تريلا حادث الطريق الإقليمى إلى محكمة الجنايات

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