حكم قضائي بإلزام شركة بتعويض ورثة عبد الحليم حافظ نصف مليون جنيه

ألزمت المحكمة الاقتصادية، الشركة المنتجة لإعلان "دقوا الشماسي" المذاع في عام 2024، بأداء مبلغ نصف مليون جنيه لصالح ورثة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء استغلال أغنية العندليب في الإعلان.

وقال محامى ورثة العندليب الراحل عبد الحليم حافظ، إن المحكمة ألزمت الشركة المنتجة بدفع مبلغ التعويض كاملًا، مشيرًا إلى أن المبلغ سيتم توزيعه بين الورثة وفقًا لما تقرره الفريضة الشرعية.

كما أكد على أن قرار المحكمة جاء منصفًا لاحترام القانون المتعلق بحقوق الملكية الفكرية، للحد من استغلال غير القانوني للأعمال الفنية، دون الحصول على إذن مسبق من الورثة الشرعيين، المنوط بهم منح الإذن للاستخدام القانوني للأعمال الأصلية للفنانين القدامى والراحلين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.