الثلاثاء 01 يوليو 2025
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حوادث

حكم قضائي بإلزام شركة بتعويض ورثة عبد الحليم حافظ نصف مليون جنيه

محكمة
محكمة

ألزمت  المحكمة الاقتصادية، الشركة المنتجة لإعلان "دقوا الشماسي" المذاع في عام 2024، بأداء مبلغ نصف مليون جنيه لصالح ورثة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء استغلال أغنية العندليب في الإعلان.

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وقال محامى ورثة العندليب الراحل عبد الحليم حافظ، إن المحكمة ألزمت الشركة المنتجة بدفع مبلغ التعويض كاملًا، مشيرًا إلى أن المبلغ سيتم توزيعه بين الورثة وفقًا لما تقرره الفريضة الشرعية.

كما أكد على أن قرار المحكمة جاء منصفًا لاحترام القانون المتعلق بحقوق الملكية الفكرية، للحد من استغلال غير القانوني للأعمال الفنية، دون الحصول على إذن مسبق من الورثة الشرعيين، المنوط بهم منح الإذن للاستخدام القانوني للأعمال الأصلية للفنانين القدامى والراحلين.

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