الثلاثاء 01 يوليو 2025
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حوادث

القبض على سائق سيارة نقل طفلين داخل الشنطة الخلفية أثناء القيادة بالقاهرة

القبض على قائد سيارة
القبض على قائد سيارة وضع طفلين داخل الشنطة الخلفية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام سائق سيارة بوضع طفلين داخل الشنطة الخلفية للمركبة أثناء سيره بأحد شوارع دائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، ما يعرض حياة الطفلين والمارة للخطر.

 

وبعد الفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة وضبط سائقها، وتبين أنه يعمل مديرًا لأحد المطاعم ومقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية.

وضع طفلين داخل الشنطة الخلفية أثناء القيادة بالقاهرة

و بمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الواقعة كما وردت في الفيديو المتداول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الإدارية بحق السيارة وسائقها.

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وزارة الداخلية السير بدون تراخيص قسم شرطة البساتين مديرية أمن القاهرة قسم شرطة باب الشعرية تعريض حياة الآخرين للخطر

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