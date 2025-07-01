القبض على طالبين لتصوير متشرد والتنمر عليه فى الحوامدية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بتصوير آخر حال تنمره على أحد المواطنين المشردين بالجيزة وضبط مرتكبى الواقعة.

تصوير متشرد والتنمر عليه



ورصدت الأجهزة الأمنية، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام شخص بتصوير آخر حال تنمره على أحد المواطنين المشردين بالجيزة.



وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وتم تحديد مكان ارتكاب الواقعة بدائرة قسم شرطة الحوامدية بالجيزة، وضبط مرتكبها والقائم على تصوير المقطع طالبان – مقيمان بدائرة القسم.

وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة وتصوير المقطع بقصد المزاح ونشره على مواقع التواصل الإجتماعى، وجار إيداع المشرد بإحدى دور الرعاية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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