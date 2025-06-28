أخبار الفن اليوم: عبير صبري تعلن انفصالها.. فتحي عبد الوهاب يبدأ تصوير "ثلاثة في واحد".. وملك أحمد زاهر تخوض أولى تجاربها في الإخراج

شهدت الساحة الفنية اليوم السبت العديد من الأخبار الهامة من أبرزها إعلان الفنانة عبير صبري انفصالها بعد زواج استمر 7 سنوات.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

أعلنت الفنانة عبير صبري انفصالها عن زوجها بعد 7 سنوات زواج.

شهدت الحلقة 61 من مسلسل “آسر” مفاجأة غير متوقعة، بعدما كشف آسر عن خطة محكمة نفذها بالتعاون مع الخال وحياة وعزت، للإيقاع براغب ووضعه في نفس الموقف الذي وُضع فيه مجد من قبل.

لفت الفنان أحمد صفوت الأنظار مؤخرا من خلال تجسيده لشخصية “معتصم” في مسلسل “فات الميعاد”، حيث قدم أداءً مميزًا أظهر نضوجه الفني وخبرته الطويلة في عالم الدراما، لكن الكثيرdن لا يعرفون أن رحلته الفنية بدأت منذ أكثر من عقدين، وأن وراء هذا الحضور القوي تاريخًا مليئًا بالأدوار المتنوعة والمشاركات الفنية المميزة.

وجه الإعلامي محمود سعد رسالة قوية للمسئولين عبر منصة إكس بشأن حادث الطريق الإقليمي، الذي راح ضحيته 19 فتاة من محافظة المنوفية، حيث اصطدمت سيارة الميكروباص التي تنقلهم بشاحنة كانت تسير في الطريق العكسي.

بدأ الفنان فتحي عبد الوهاب تصوير مشاهده الأولى في فيلمه الجديد "ثلاثة في واحد"، وذلك في إمارة أبو ظبي، بمشاركة كل من الفنان سيد رجب والفنان بيومي فؤاد.

حل الفنان أمجد الحجار، بعد تألقه في مسلسل "عايشة الدور"، ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، على قناة "CBC" اليوم السبت، والذي تقدمه الإعلاميات منى عبد الغني ومها بهنسي، للحديث عن أبرز أدواره الفنية.



يتعاون المطرب حسام حبيب مع الملحن عزيز الشافعي والشاعر الغنائي تامر حسين في أغنية جديدة تحمل اسم "تباعا تباعًا"، ومن المفترض أن يتم تسجيل الأغنية خلال الأيام القليلة القادمة، تمهيدًا لطرحها عبر المنصات المختلفة خلال موسم الصيف الغنائي.



أعلنت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر عن خوضها أولى تجاربها في عالم التأليف والإخراج السينمائي، وذلك من خلال فيلم جديد يحمل اسم “ شنطة سفر”، والذي يمثل خطوة جديدة ومختلفة في مسيرتها الفنية.





تواصل منصة “يانجو بلاي” حملتها الترويجية لمسلسلها الجديد “مملكة الحرير”، حيث نشرت عبر حساباتها الرسمية مقطعًا دعائيًا خاصًا بشخصية الفنانة أسماء أبو اليزيد، إحدى بطلات العمل للترويج للمسلسل الذي ينتظره قطاع كبير من الجمهور.

ناقشت مؤسسة شمس آرت سبيس كتاب "داسم" للكاتب عمرو طارق، حيث تميزت الندوة بجمعها بين التحليل النفسي، والفن التشكيلي، والعرض الصوتي والضوئي، أثناء مناقشة العمل، بمشاركة الدكتورة حنان شاذلي، الطبيبة النفسية المعروفة، التي قدّمت قراءة نفسية معمّقة للشخصيات الرئيسية في العمل، المهندسة والفنانة التشكيلية هبة يوسف، صاحبة لوحتين جسّدتا بعمق وابتكار الشخصيتين المحوريتين في الرواية، والمخرج تامر يوسف، الذي أدار النقاش مع الكاتب وساهم في بناء الجانب الفني من الحدث.

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