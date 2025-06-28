السبت 28 يونيو 2025
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كلهم عارفين طريق الموت، محمود سعد يوجه رسالة قوية للمسئولين بشأن حادث المنوفية

الإعلامي محمود سعد،
الإعلامي محمود سعد، فيتو

حادث الطريق الإقليمي، وجه الإعلامي محمود سعد رسالة قوية للمسئولين عبر منصة إكس بشأن حادث الطريق الإقليمي، الذي راح ضحيته 19 فتاة من محافظة المنوفية، حيث اصطدمت سيارة الميكروباص التي تنقلهم بشاحنة كانت تسير في الطريق العكسي.

رسالة قوية من محمود سعد بشأن طريق الموت

وأوضح محمود سعد في رسالته للمسئولين أن الطريق الإقليمي يطلق عليه "طريق الموت"، وتحدث عليه يوميًا 10 حوادث في المتوسط، بعضها يندرج تحت مسمى "حوادث مفجعة"، مطالبًا الجهات المعنية بألا تتعامل مع الحادث بـ "أريحية"، وألا يندرج الحادث تحت بند "حوادث سير". 

 

حادث الطريق الإقليمي ومصرع 19 فتاة، فيتو
حادث الطريق الإقليمي ومصرع 19 فتاة، فيتو


وقال محمود سعد عن حادث الطريق الإقليمي، موجهًا رسالة للمسئولين: "لما يبقى في طريق اسمه (طريق الموت) بتحصل عليه يوميا ١٠ حوادث في المتوسط كتير منها هتلاقوها منشورة كحوادث (مفجعة) لو عملتوا بحث بسيط على جوجل.. ولما تبقى كل الجهات المعنية عارفة ده وبتتعامل معاه بأريحية شديدة.. أو مش بتتعامل معاه أصلًا"

وأوضح محمود سعد "يبقى اللي حصل على الطريق الإقليمي في المنوفية ماينفعش يندرج أبدًا تحت بند (حوادث السير)، ولا حتى الإهمال الجسيم.. لكن على الأرجح أن هيمر زي ما مرت مئات الحوادث.. وهنتكلم زي مابنتكلم كل مرة وبعدين.. ولا حاجة.. ربنا يربط على قلوب أهالي قرية السنابسة ويتغمد شهدائهم بواسع رحمته"

الحادث كبير والمصاب جلل والتفاصيل صعبة

كما أشار محمود سعد إلى أن "الحادث كبير والمصاب جلل والتفاصيل صعبة ومؤسفة.. خالص التعازي لأسر ضحايا حادثة الطريق الإقليمي بالمنوفية.. ربنا يرحمهم رحمة واسعة ويربط على قلوب أهاليهم ويصبرهم.. الحقيقة مفيش كلام يتقال.."

جدير بالذكر أن الطريق الإقليمي شهد حادثا مروعا، عندما اصطدم ميكروباص، كان ينقل أكثر من 19 فتاة، بشاحنة كانت تسير في الطريق العكسي، ما أدى لمصرع 19 فتاة في عمر الزهور، تتراوح أعمارهن من 13 إلى 23 عامًا، من قرية السنابسة بمحافظة المنوفية.

حادث الطريق الإقليمي، فيتو
حادث الطريق الإقليمي، فيتو


وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية القبض على سائق السيارة النقل المتسبب في حادث الطريق الدائري الإقليمي، بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، حيث أسفر الحادث عن مصرع 19 من عمال اليومية بينهم أطفال وشباب، وإصابة آخرين.
 

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