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ثقافة وفنون

موعد عرض مسلسل آسر الحلقة 62

أبطال مسلسل آسر،
أبطال مسلسل آسر، فيتو

شهدت الحلقة 61 من مسلسل “آسر” مفاجأة غير متوقعة، بعدما كشف آسر عن خطة محكمة نفذها بالتعاون مع الخال وحياة وعزت، للإيقاع براغب ووضعه في نفس الموقف الذي وُضع فيه مجد من قبل. 

الخطة تمثلت في قتل السايس بيد عزت ووضع سكين ملوثة بدماء راغب في يد القتيل، لتبدو الجريمة وكأن راغب هو الفاعل، لكن الحقيقة أن تلك الدماء كانت من جرح أصيب به راغب أثناء اقتحامه منزل جود للحصول على جواز سفرها بالاتفاق معها، حيث فوجئ بشخص يهاجمه وتمكن فقط من إصابته في ذراعه.

موعد عرض مسلسل آسر الحلقة 62

ويبرز سؤال مهم وهو، هل يعيد عزت وحياة الكرة مجددًا ويشهدان ضد راغب كما فعلا مع مجد من قبل؟ هل ستتكرر الخيانة؟ كل هذه الأسئلة ستتضح ملامح إجاباتها في مسلسل آسر الحلقة 62، التي تُعرض غدًا الأحد في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية على منصة شاهد.

تفاصيل مسلسل آسر  

ومسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير “إيزيل”، الذي عُرض لأول مرة عام 2009، واستمر لموسمين متتاليين، وتعلق به شريحة كبيرة من الجمهور.  

وهو يتكون من 90 حلقة، ويُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، نادين خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.  

وتدور أحداث مسلسل “آسر” في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

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