السبت 28 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

بعد تألقه في "عايشة الدور"، أمجد الحجار يكشف عن بداياته الفنية وعلاقته بـ خالد جلال

أمجد الحجار، فيتو
أمجد الحجار، فيتو

حل الفنان أمجد الحجار، بعد تألقه في مسلسل "عايشة الدور"، ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، على قناة "CBC" اليوم السبت، والذي تقدمه الإعلاميات منى عبد الغني  ومها  بهنسي، للحديث عن أبرز أدواره الفنية.


وكشف الفنان أمجد الحجار، أنه عشق التمثيل منذ الصغر، واهتم بمسرح الجامعة وشارك في عروضه منذ 2018، وعقب التخرج خاض العديد من التجارب الفنية.


وتحدث الفنان أمجد الحجار، أنه تخرج من كلية الفنون التطبيقية قسم التصوير، وقدم أول عرض احترافي خارج عروض الجامعة، وشاهده دكتور خالد جلال وطالبه بالتقدم في اختبارات مركز الابداع.


وتابع "تعلمت من دكتور خالد جلال أسس التمثيل، وشاركت في أفلام عديدة  كفيلم الممر وخيال مأتة وفيلم فوي فوي فوي".

اختيار الأدوار


وحول آلية اختيار الأدوار، أوضح "لابد أن  يكون الدور  فيه قدر من الابداع وان اشعر بصدق الشخصية، ولو رفضت حاجة بيكون بسبب أن الدور لا أستطيع أن أضيف فيه أو يكون مكرر وعملته قبل كدا".

وحول أبرز نجوم جيله كشف "دفعتي فنانين عظماء كالنجم علي ربيع واوس اوس".

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أمجد الحجار الفنان أمجد الحجار أبطال مسلسل عايشة الدور الفن

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