بعد تألقه في "عايشة الدور"، أمجد الحجار يكشف عن بداياته الفنية وعلاقته بـ خالد جلال

حل الفنان أمجد الحجار، بعد تألقه في مسلسل "عايشة الدور"، ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، على قناة "CBC" اليوم السبت، والذي تقدمه الإعلاميات منى عبد الغني ومها بهنسي، للحديث عن أبرز أدواره الفنية.



وكشف الفنان أمجد الحجار، أنه عشق التمثيل منذ الصغر، واهتم بمسرح الجامعة وشارك في عروضه منذ 2018، وعقب التخرج خاض العديد من التجارب الفنية.



وتحدث الفنان أمجد الحجار، أنه تخرج من كلية الفنون التطبيقية قسم التصوير، وقدم أول عرض احترافي خارج عروض الجامعة، وشاهده دكتور خالد جلال وطالبه بالتقدم في اختبارات مركز الابداع.



وتابع "تعلمت من دكتور خالد جلال أسس التمثيل، وشاركت في أفلام عديدة كفيلم الممر وخيال مأتة وفيلم فوي فوي فوي".

اختيار الأدوار



وحول آلية اختيار الأدوار، أوضح "لابد أن يكون الدور فيه قدر من الابداع وان اشعر بصدق الشخصية، ولو رفضت حاجة بيكون بسبب أن الدور لا أستطيع أن أضيف فيه أو يكون مكرر وعملته قبل كدا".

وحول أبرز نجوم جيله كشف "دفعتي فنانين عظماء كالنجم علي ربيع واوس اوس".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.