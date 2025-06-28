قبل انطلاقه غدا، تعرف على قصة مسلسل مملكة الحرير

تواصل منصة “يانجو بلاي” حملتها الترويجية لمسلسلها الجديد “مملكة الحرير”، حيث نشرت عبر حساباتها الرسمية مقطعًا دعائيًا خاصًا بشخصية الفنانة أسماء أبو اليزيد، إحدى بطلات العمل للترويج للمسلسل الذي ينتظره قطاع كبير من الجمهور.

وأرفق حساب المنصة على انستجرام تعليقا مرفقا بالفيديو: “معلش عندي حاجات مهمة بكرة.. اللي عندي بكرة.. مسلسل مملكة الحرير”، في إشارة إلى بدء عرض المسلسل غدًا، 29 يونيو، حصريًا عبر المنصة.

وقبل انطلاق عرض المسلسل المنتظر، يبحث الجمهور عن كل تفاصيله خاصة قصته التي تبدو مختلفة وشيقة.

قصة مسلسل مملكة الحرير

المسلسل من بطولة كريم محمود عبد العزيز، أحمد غزي، أسماء أبو اليزيد، سارة التونسي، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، وليد فواز، وإخراج بيتر ميمي.

تدور أحداث "مملكة الحرير" في زمن غير محدد ومكان غير معلوم، عن أحداث ملحمة هزلية عبثية داخل "مملكة الحرير" المزدهرة، حيث تنطلق الأحداث يوم ميلاد الملك نور الدين الثاني، حين يقوم عمه "الدهبي" بقتله ويحاول تصفية ولديه شمس الدين (الابن البكر وولي العهد) وجلال الدين (الرضيع) ويتمكن خادم الملك الأمي "رضوان" من تهريب الطفلين، لكن يفقدهما خلال الهروب.

ويتربى شمس الدين بين العبيد كجندي في كتيبة تابعة للمملكة، بينما يكبر جلال الدين بين قطاع الطرق والمحتالين، أما الأخت الكبرى "جليلة"، فيُبقيها الدهبي في قلعته ويربيها بطريقته ويُزوجها لابنه المفضل، ثم تتشابك مصائر الإخوة في مغامرات مثيرة، ويكتشفون حقيقتهم وهويتهم، ليبدأ صراع جديد بينهم على العرش والسلطة.

موعد عرض مسلسل مملكة الحرير الحلقة الأولى

ومن المقرر أن تبدأ أولى فصول الحكاية المشوقة غدا الأحد في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً على قناة ON، كما ستعرض مسلسل مملكة الحرير الحلقة الأولى أيضًا عبر منصة يانجو بلاي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.