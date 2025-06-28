فتحي عبد الوهاب يبدأ تصوير فيلم "ثلاثة في واحد" بمشاركة سيد رجب وبيومي فؤاد

بدأ الفنان فتحي عبد الوهاب تصوير مشاهده الأولى في فيلمه الجديد "ثلاثة في واحد"، وذلك في إمارة أبو ظبي، بمشاركة كل من الفنان سيد رجب والفنان بيومي فؤاد.

أكشن وكوميدي

الفيلم ينتمي إلى نوعية الأكشن الكوميدي الممزوج بالمغامرات، وهو من تأليف عبد الفتاح بوشة، وإخراج هشام الشافعي، ومن المقرر أن يستكمل تصوير باقي مشاهده ما بين أبو ظبي والقاهرة خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أعرب فتحي عبد الوهاب عن حماسه للعمل الجديد، مشيرًا إلى أن الفيلم يقدم شيئًا مختلفًا يتمنى أن ينال إعجاب الجمهور عند عرضه.

وشارك الفنان فتحي عبد الوهاب في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل ظلم المصطبة الذي شارك في بطولته مع إياد نصار، وريهام عبد الغفور.

أبطال مسلسل ظلم المصطبة

مسلسل ظلم المصطبة ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة.

العمل من تأليف أحمد فوزى صالح وإخراج هاني خليفة، بطولة ريهام عبد الغفور، إياد نصار، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، محمد على رزق، فاتن سعيد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.