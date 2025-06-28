السبت 28 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

فتحي عبد الوهاب يبدأ تصوير فيلم "ثلاثة في واحد" بمشاركة سيد رجب وبيومي فؤاد

فتحي عبد الوهاب،
فتحي عبد الوهاب، فيتو

بدأ الفنان فتحي عبد الوهاب تصوير مشاهده الأولى في فيلمه الجديد "ثلاثة في واحد"، وذلك في إمارة أبو ظبي، بمشاركة كل من الفنان سيد رجب والفنان بيومي فؤاد.

 

أكشن وكوميدي

 

الفيلم ينتمي إلى نوعية الأكشن الكوميدي الممزوج بالمغامرات، وهو من تأليف عبد الفتاح بوشة، وإخراج هشام الشافعي، ومن المقرر أن يستكمل تصوير باقي مشاهده ما بين أبو ظبي والقاهرة خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أعرب فتحي عبد الوهاب عن حماسه للعمل الجديد، مشيرًا إلى أن الفيلم يقدم شيئًا مختلفًا يتمنى أن ينال إعجاب الجمهور عند عرضه.

وشارك الفنان فتحي عبد الوهاب في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل ظلم المصطبة الذي شارك في بطولته مع إياد نصار، وريهام عبد الغفور.

 

أبطال مسلسل ظلم المصطبة

مسلسل ظلم المصطبة ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة.

العمل من تأليف أحمد فوزى صالح وإخراج هاني خليفة، بطولة ريهام عبد الغفور، إياد نصار، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، محمد على رزق، فاتن سعيد.

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فتحي عبد الوهاب الفنان فتحي عبد الوهاب سيد رجب بيومي فؤاد

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