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ثقافة وفنون

أحمد صفوت، معلومات لا تعرفها عن “معتصم” في مسلسل “فات الميعاد”

أحمد صفوت، فيتو
أحمد صفوت، فيتو

لفت الفنان أحمد صفوت الأنظار مؤخرا من خلال تجسيده لشخصية “معتصم” في مسلسل “فات الميعاد”، حيث قدم أداءً مميزًا أظهر نضوجه الفني وخبرته الطويلة في عالم الدراما، لكن الكثيرdن لا يعرفون أن رحلته الفنية بدأت منذ أكثر من عقدين، وأن وراء هذا الحضور القوي تاريخًا مليئًا بالأدوار المتنوعة والمشاركات الفنية المميزة.  

من هو معتصم في مسلسل فات الميعاد؟ 

معتصم في مسلسل فات الميعاد هو الفنان أحمد صفوت، من مواليد 11 أكتوبر 1977، وهو مصري الجنسية، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية. 

بدأ مشواره الفني في أوائل الألفينdات، وتحديدًا عام 2000، من خلال مشاركته في مسلسلي “حديقة الشر” و”حسن البصري”، وشارك بعدهما في أعمال عديدة إلا أن انطلاقته الحقيقية جاءت مع دوره في مسلسل “سكة الهلالي” أمام النجم يحيى الفخراني، ومن خلال مشاركته تلك، نجح في لفت أنظار النجم الكبير نور الشريف، الذي اختاره لاحقًا لأداء دور “خالد الدالي” في مسلسل “الدالي”، وهو الدور الذي شكل نقطة تحول كبيرة في مسيرته، وحصل من خلاله على جائزة أفضل ممثل صاعد.  

توالت بعد ذلك مشاركات صفوت في الدراما المصرية، من أبرزها تجسيده لشخصية المشير عبد الحكيم عامر في مسلسل ناصر، و”محمد الريان” في مسلسل الريان، كما لعب أدوارًا مهمة في أعمال مثل كيكا على العالي، ولعبة النسيان، وملوك الجدعنة حيث قدم شخصية “مجدي”.

أما في السينما، فكانت أولى مشاركاته من خلال فيلم شباب في الممنوع عام 2007، وظهر لاحقًا بدور لافت في فيلم برتيتا عام 2012، حيث أدى شخصية “ماجد”، وله مشاركات أخرى مميزة.

ويُعرف أحمد صفوت بتنوع أدواره وامتلاكه موهبة مميزة، وهو ما ينعكس بوضوح في أدائه لدور “معتصم” في “فات الميعاد”، الذي أعاد تسليط الضوء على مسيرته ومشواره الفني.

مواعيد عرض مسلسل فات الميعاد على Watch it 

وتعرض حلقات مسلسل فات الميعاد من الجمعة إلى الثلاثاء في تمام الساعة 8 مساء عبر منصة Watch it.

وتعرض حلقات مسلسل فات الميعاد على قناة DMC في تمام الساعة 7:30 مساء من السبت إلى الأربعاء.

أبطال مسلسل فات الميعاد

مسلسل فات الميعاد بطولة عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم:  أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد علي رزق، هاجر عفيفى، محمد أبو داود، أحمد صفوت، فدوي عابد، والمسلسل من تأليف عاطف ناشد وإخراج سعد هنداوي.

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