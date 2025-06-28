السبت 28 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

عبير صبري تعلن انفصالها بعد زواج 7 سنوات

عبير صبري، فيتو
عبير صبري، فيتو

 

أعلنت الفنانة عبير صبري انفصالها عن زوجها بعد 7 سنوات زواج.

 

وكتبت عبير صبري في منشور لها عبر حسابها على موقع إنستجرام: أعلن انفصالي عن زوجي بعد سبع سنوات من الزواج والعشرة الطيبة، وتم الانفصال بكل هدوء وتفاهم.

 

أضافت: أتمنى لكل منا التوفيق في حياته القادمة.. محبتكم دائما مصدر أمان لي وقوة.

يذكر أن الفنانة عبير صبري كانت متزوجة من أحد رجال الأعمال منذ نحو 7 سنوات.

 

مسلسل الحلانجي

 

كانت الفنانة عبير صبري شاركت في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل الحلانجي بطولة الفنان محمد رجب.

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