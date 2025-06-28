حسام حبيب يتعاون مع عزيز الشافعي وتامر حسين في أغنية جديدة

يتعاون المطرب حسام حبيب مع الملحن عزيز الشافعي والشاعر الغنائي تامر حسين في أغنية جديدة تحمل اسم "تباعا تباعًا"، ومن المفترض أن يتم تسجيل الأغنية خلال الأيام القليلة القادمة، تمهيدًا لطرحها عبر المنصات المختلفة خلال موسم الصيف الغنائي.

وحققت أغنية "سيبتك" التي طرحها حسام حبيب مؤخرا، نجاحًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي، وعلى موقعي أنغامي ويوتيوب، حيث تجاوزت المشاهدات أرقامًا قياسية خلال أيام قليلة فقط من طرحها.

الأغنية من كلمات أدهم معتز، ألحان تامر على، وتوزيع أحمد وجيه، إنتاج شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات.

تشاط فني لحسام حبيب

ويعيش حسام حبيب حالة نشاط فني كبيرة حاليا، بعد فترة غياب طويلة عن الساحة الفنية، حيث يواصل تحضيراته المكثفة لألبومه الجديد، المقرر طرحه كاملًا على فترات متفاوتة خلال فصل الصيف الحالي.

يتضمن الألبوم 10 أغاني تعاون فيها مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين المتميزين، ومن المقرر طرح الأغنية الثانية من الألبوم خلال أيام قليلة. \في سياق متصل، انتهى حسام حبيب مؤخرًا من تسجيل الأغنية الرسمية لفيلم "السلم والثعبان الجزء الثاني"، للمخرج طارق العريان، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم وعلى رأسهم عمرو يوسف، أسماء جلال، وماجد المصري، ومن المتوقع أن يتم طرح الأغنية بشكل رسمي قريبًا بالتزامن مع عرض الفيلم.

ولم يقتصر نشاط حسام حبيب على الإنتاج الفني فقط، بل استعاد أيضًا نشاطه بقوة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث أعلن مؤخرًا عن حساباته الرسمية على هذه المواقع، ونشر رابطًا موحدًا يحتوي على جميع صفحاته الرسمية، مما يسهل على جمهوره متابعته والتفاعل معه بشكل مباشر.

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