السبت 28 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

شمس آرت سبيس تطلق تجربة تفاعلية بـ مناقشة “داسم” تجمع بين الأدب والفن والتأثير

مناقشة كتاب داسم
مناقشة كتاب داسم

ناقشت مؤسسة شمس آرت سبيس كتاب "داسم" للكاتب عمرو طارق، حيث تميزت الندوة بجمعها بين التحليل النفسي، والفن التشكيلي، والعرض الصوتي والضوئي، أثناء مناقشة العمل، بمشاركة الدكتورة حنان شاذلي، الطبيبة النفسية المعروفة، التي قدّمت قراءة نفسية معمّقة للشخصيات الرئيسية في العمل، المهندسة والفنانة التشكيلية هبة يوسف، صاحبة لوحتين جسّدتا بعمق وابتكار الشخصيتين المحوريتين في الرواية، والمخرج تامر يوسف، الذي أدار النقاش مع الكاتب وساهم في بناء الجانب الفني من الحدث.


تميزت الندوة بتقنية عرض غير تقليدية، حيث تم إعادة تمثيل مشاهد مختارة من الكتاب عبر مؤثرات بصرية وموسيقية، خلقت حالة من الانغماس التام جعلت الحضور يعيشون داخل أجواء الرواية.
ولأول مرة، تضمّنت الندوة Voice Over محترف، حيث تم تقديم أداء صوتي لشخصيتين رئيسيتين من العمل، مما أضفى عمقًا دراميًا مؤثرًا ترك أثرًا قويًا لدى الجمهور.

تأتي الندوة في إطار العمل على  تقديم الفنون الأدبية بشكل مختلف وتفاعلي، يفتح آفاقًا جديدة للتقاطع بين الأدب، التحليل النفسي، الفن التشكيلي، والإخراج الفني.

واختُتمت الندوة بتفاعل كبير من الحضور، الذين أبدوا إعجابهم الشديد بالتقنية الجديدة وطريقة التقديم، معتبرين الحدث نقلة نوعية في تقديم الندوات الأدبية والفنية فى مصر.

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مؤسسة شمس آرت سبيس كتاب داسم الكاتب عمرو طارق

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