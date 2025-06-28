"شنطة سفر"، ملك أحمد زاهر تخوض أولى تجاربها في الإخراج

أعلنت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر عن خوضها أولى تجاربها في عالم التأليف والإخراج السينمائي، وذلك من خلال فيلم جديد يحمل اسم “ شنطة سفر”، والذي يمثل خطوة جديدة ومختلفة في مسيرتها الفنية.

الفنانة ملك أحمد زاهر

وكشفت ملك زاهر عن ذلك من خلال ستوري عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، حيث شاركت جمهورها البوستر الدعائي للفيلم، وعلقت قائلة: سعيدة وفخورة وأنا بقدملكم أول فيلم من إخراجي وتأليفي شنطة سفر.. ابقوا منتظرين.

أزمة ملك أحمد زاهر الصحية

وكانت أحدث الأعمال الفنية التي شاركت بها الفنان ملك أحمد زاهر، مسلسل “سيد الناس”، الذي قام ببطولته عمرو سعد وريم مصطفى واحمد رزق ومنة فضالي ومن تأليف وإخراج محمد سامي

بعدها تعرضت ملك لأزمة صحية جديدة، دخلت على أثرها المستشفى، وقد خضعت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، لبعض الفحوصات الطبية الدقيقة، في الأيام الماضية، لتشخيص حالتها، حيث مازالت تخضع للعلاج الدقيق تحت إشراف عدد من الأطباء.

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