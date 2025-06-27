أخبار الرياضة اليوم: فيفا يخطر بيراميدز بمواعيد كأس الإنتركونتيننتال،الزمالك يقترب من حسم ملف المدير الفني الجديد، الأهلي يكشف حقيقة بيع الثنائي الموهوب في الانتقالات الصيفية الجارية

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

قال مصدر داخل النادي الأهلي إن هناك صفقة جديدة يستعد النادي للإعلان عنها قريبًا وهي صفقة عودة محمد شكري الظهير الأيسر لفريق سيراميكا لتدعيم الفريق الأحمر من الموسم المقبل، حيث تم الاتفاق على حسم التعاقد معه لمدة موسم على سبيل الإعارة لتدعيم هذا المركز بعد رحيل الثنائي “يحيى عطية الله وعلي معلول”.

تلقى محمد عاطف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عرضًا من نادي طلائع لاستعارة اللاعب لمدة موسم بداية من الموسم المقبل في ظل خروجه من حسابات الفريق الأبيض في الموسم المنتهي.

يسعى النادي الأهلي للإبقاء على هداف الفريق الفلسطيني وسام أبو علي في صفوف الفريق وعدم التفريط فيه بعد العديد من العروض التي تلقاها اللاعب للاحتراف الخارجي من أندية ألمانية وأمريكية وسعودية.

أعلن نادي مودرن سبورت، برئاسة الدكتور وليد دعبس، مساء اليوم الجمعة، تعاقده رسميا مع محمد أبو جبل حارس مرمي نادي الزمالك والبنك الأهلي السابق، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد 2025-2026.

تلقى نادي بيراميدز خطابا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، بتفاصيل مشاركة النادي في النسخة الجديدة من بطولة كأس الإنتركونتيننتال في الموسم الجديد، بصفته بطل قارة أفريقيا.

اقترب نادي الزمالك من حسم هوية المدير الفني الجديد الذي سيقود الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل، خلفا للمدرب أيمن الرمادي الذي نجح في قيادة الفريق للتتويج بلقب كأس مصر.

تتجه النية داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة، لإقامة السوبر المصري بين الأهلي بطل الدوري الممتاز والزمالك بطل كأس مصر، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعا، الإثنين المقبل، بمقر النادي بالجزيرة لمناقشة العديد من الملفات الهامة وذلك بعد عودة أعضاء المجلس من أمريكا والتي شهدت تواجد أغلب الأعضاء لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم ببطولة كأس العالم للأندية.

حرص محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على وداع محمد عبد الشافي وحمزة المثلوثي، بعد اعتزال الأول ونهاية عقد الثاني.

علق مسئولو إدارة الكرة بالنادي الأهلي على الأنباء التي تتردد عن رغبة النادي في بيع الثنائي أشرف بن شرقي وإمام عاشور لاعبي الفريق في الانتقالات الصيفية الجارية.

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