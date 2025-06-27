أخبار الرياضة اليوم: فيفا يخطر بيراميدز بمواعيد كأس الإنتركونتيننتال،الزمالك يقترب من حسم ملف المدير الفني الجديد، الأهلي يكشف حقيقة بيع الثنائي الموهوب في الانتقالات الصيفية الجارية
أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:
الأهلي يستعد لإعلان صفقة جديدة، تعرف على التفاصيل
قال مصدر داخل النادي الأهلي إن هناك صفقة جديدة يستعد النادي للإعلان عنها قريبًا وهي صفقة عودة محمد شكري الظهير الأيسر لفريق سيراميكا لتدعيم الفريق الأحمر من الموسم المقبل، حيث تم الاتفاق على حسم التعاقد معه لمدة موسم على سبيل الإعارة لتدعيم هذا المركز بعد رحيل الثنائي “يحيى عطية الله وعلي معلول”.
لاعب الزمالك على رادار الطلائع في الموسم الجديد
تلقى محمد عاطف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عرضًا من نادي طلائع لاستعارة اللاعب لمدة موسم بداية من الموسم المقبل في ظل خروجه من حسابات الفريق الأبيض في الموسم المنتهي.
خطة الأهلي للإبقاء على وسام أبو علي
يسعى النادي الأهلي للإبقاء على هداف الفريق الفلسطيني وسام أبو علي في صفوف الفريق وعدم التفريط فيه بعد العديد من العروض التي تلقاها اللاعب للاحتراف الخارجي من أندية ألمانية وأمريكية وسعودية.
مودرن سبورت يتعاقد مع محمد أبو جبل
أعلن نادي مودرن سبورت، برئاسة الدكتور وليد دعبس، مساء اليوم الجمعة، تعاقده رسميا مع محمد أبو جبل حارس مرمي نادي الزمالك والبنك الأهلي السابق، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد 2025-2026.
فيفا يخطر بيراميدز بمواعيد كأس الإنتركونتيننتال
تلقى نادي بيراميدز خطابا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، بتفاصيل مشاركة النادي في النسخة الجديدة من بطولة كأس الإنتركونتيننتال في الموسم الجديد، بصفته بطل قارة أفريقيا.
الزمالك يقترب من حسم ملف المدير الفني الجديد، هذا المدرب في صدارة الترشيحات
اقترب نادي الزمالك من حسم هوية المدير الفني الجديد الذي سيقود الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل، خلفا للمدرب أيمن الرمادي الذي نجح في قيادة الفريق للتتويج بلقب كأس مصر.
الأهلي يواجه الزمالك في السوبر المصري باستاد القاهرة (مستند)
تتجه النية داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة، لإقامة السوبر المصري بين الأهلي بطل الدوري الممتاز والزمالك بطل كأس مصر، على ملعب استاد القاهرة الدولي.
مجلس إدارة الأهلي يجتمع الإثنين المقبل
يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعا، الإثنين المقبل، بمقر النادي بالجزيرة لمناقشة العديد من الملفات الهامة وذلك بعد عودة أعضاء المجلس من أمريكا والتي شهدت تواجد أغلب الأعضاء لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم ببطولة كأس العالم للأندية.
شيكابالا يودع عبد الشافي والمثلوثي بكلمات مؤثرة ويوجه رسالة لجماهير الزمالك
حرص محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على وداع محمد عبد الشافي وحمزة المثلوثي، بعد اعتزال الأول ونهاية عقد الثاني.
الأهلي يكشف حقيقة بيع الثنائي الموهوب في الانتقالات الصيفية الجارية
علق مسئولو إدارة الكرة بالنادي الأهلي على الأنباء التي تتردد عن رغبة النادي في بيع الثنائي أشرف بن شرقي وإمام عاشور لاعبي الفريق في الانتقالات الصيفية الجارية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا