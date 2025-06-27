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الزمالك يقترب من حسم ملف المدير الفني الجديد، هذا المدرب في صدارة الترشيحات

مجلس إدارة نادي الزمالك،
مجلس إدارة نادي الزمالك، فيتو

اقترب نادي الزمالك من حسم هوية المدير الفني الجديد الذي سيقود الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل، خلفا للمدرب أيمن الرمادي الذي نجح في قيادة الفريق للتتويج بلقب كأس مصر.

من هو مدرب الزمالك الجديد؟ 

وكشفت مصادر خاصة لـ "فيتو " أن البرتغالي يانيك فيريرا بات من أبرز الأسماء المطروحة بقوة على طاولة إدارة القلعة البيضاء، ودخل ضمن القائمة النهائية للمرشحين لتولي المهمة الفنية.

ويجري مسؤولو الزمالك مفاوضات متقدمة مع فيريرا في الوقت الحالي، في ظل رغبة الإدارة في حسم الملف سريعًا تمهيدًا لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد، والمشاركة في اختيار الصفقات التي يحتاجها الفريق.

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ويمتلك يانيك فيريرا سيرة ذاتية جيدة، حيث سبق له العمل في الدوري السعودي للمحترفين مع ناديي الشباب والفتح، كما خاض تجارب أوروبية أبرزها مع فريق راسينج وايت ديرنج مولنبيك البلجيكي.

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