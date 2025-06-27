الزمالك يقترب من حسم ملف المدير الفني الجديد، هذا المدرب في صدارة الترشيحات

اقترب نادي الزمالك من حسم هوية المدير الفني الجديد الذي سيقود الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل، خلفا للمدرب أيمن الرمادي الذي نجح في قيادة الفريق للتتويج بلقب كأس مصر.

من هو مدرب الزمالك الجديد؟

وكشفت مصادر خاصة لـ "فيتو " أن البرتغالي يانيك فيريرا بات من أبرز الأسماء المطروحة بقوة على طاولة إدارة القلعة البيضاء، ودخل ضمن القائمة النهائية للمرشحين لتولي المهمة الفنية.

ويجري مسؤولو الزمالك مفاوضات متقدمة مع فيريرا في الوقت الحالي، في ظل رغبة الإدارة في حسم الملف سريعًا تمهيدًا لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد، والمشاركة في اختيار الصفقات التي يحتاجها الفريق.

ويمتلك يانيك فيريرا سيرة ذاتية جيدة، حيث سبق له العمل في الدوري السعودي للمحترفين مع ناديي الشباب والفتح، كما خاض تجارب أوروبية أبرزها مع فريق راسينج وايت ديرنج مولنبيك البلجيكي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.