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رياضة

مجلس إدارة الأهلي يجتمع الإثنين المقبل

مجلس إدارة الأهلي
مجلس إدارة الأهلي يجتمع الإثنين المقبل، فيتو

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعا، الإثنين المقبل، بمقر النادي بالجزيرة لمناقشة العديد من الملفات الهامة وذلك بعد عودة أعضاء المجلس من أمريكا والتي شهدت تواجد أغلب الأعضاء لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم ببطولة كأس العالم للأندية. 

ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع التجديد لمديري المقرات والإدارات المختلفة وكذلك بحث التقرير الخاص بالنشاط الرياضي واعتماد أسماء المدربين في النشاط والعديد من الملفات الأخرى. 

الأهلي يبدأ التجهيز مبكرا لـ معسكر الفريق في إسبانيا

بدأ الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التجهيز لمعسكر الفريق المقرر إقامته في إسبانيا في النصف الثاني من الشهر المقبل استعدادًا لبطولة الدوري الممتاز والتي من المقرر أن تنطلق في الثامن من أغسطس المقبل.

 

ويقوم الجهاز الإداري بالقلعة الحمراء بالتحضير للمعسكر  بالبدء في استخراج تأشيرة اللاعبين الجدد للدخول والذي لم يسبق لهم الحصول على تأشيرة الدخول لدول الاتحاد الأوروبي  مبكرًا خوفا من حدوث أي أزمات تمنع انتظامهم في المعسكر.

 

وكان خوسيه ريبيرو المدير الفني الإسباني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد قرر منح لاعبي الفريق راحة لمدة 18 يوما بعد مباراة الفريق الأحمر أمام بورتو البرتغالي ببطولة كأس العالم للأندية على أن يتجمع الفريق في التتش قبل السفر لإسبانيا بأربعه أيام يخوض خلالها الفريق تدريباته حتى موعد السفر والانتظام بالمعسكر.

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