الجمعة 27 يونيو 2025
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رياضة

لاعب الزمالك على رادار الطلائع في الموسم الجديد

محمد عاطف
محمد عاطف

 تلقى محمد عاطف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عرضًا من نادي طلائع لاستعارة اللاعب لمدة موسم بداية من الموسم المقبل في ظل خروجه من حسابات الفريق الأبيض في الموسم المنتهي.

ويرحب مسؤولو الزمالك برحيل اللاعب عن القلعة البيضاء لمدة موسم على سبيل الإعارة على أن يتم حسم المفاوضات في الأيام المقبلة، خاصة وأن النادي لا يمانع رحيل اللاعب.

وسبق وأبدت أندية سموحة والبنك الأهلي اهتمامها بالحصول على خدمات محمد عاطف سواء على سبيل الإعارة أو الشراء من الزمالك بصورة نهائية ولكن الساعات الماضية شهدت تحركات جديدة لحسم صفقة انتقال اللاعب الى صفوف الطلائع على سبيل الإعارة.

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