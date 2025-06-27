لاعب الزمالك على رادار الطلائع في الموسم الجديد

تلقى محمد عاطف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عرضًا من نادي طلائع لاستعارة اللاعب لمدة موسم بداية من الموسم المقبل في ظل خروجه من حسابات الفريق الأبيض في الموسم المنتهي.

ويرحب مسؤولو الزمالك برحيل اللاعب عن القلعة البيضاء لمدة موسم على سبيل الإعارة على أن يتم حسم المفاوضات في الأيام المقبلة، خاصة وأن النادي لا يمانع رحيل اللاعب.

وسبق وأبدت أندية سموحة والبنك الأهلي اهتمامها بالحصول على خدمات محمد عاطف سواء على سبيل الإعارة أو الشراء من الزمالك بصورة نهائية ولكن الساعات الماضية شهدت تحركات جديدة لحسم صفقة انتقال اللاعب الى صفوف الطلائع على سبيل الإعارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.