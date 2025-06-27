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رياضة

الأهلي يواجه الزمالك في السوبر المصري باستاد القاهرة (مستند)

الأهلي والزمالك،
الأهلي والزمالك، فيتو

تتجه النية داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة، لإقامة السوبر المصري بين الأهلي بطل الدوري الممتاز والزمالك بطل كأس مصر، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

ويأتي هذا التوجه من قبل مجلس الجبلاية، التزاما بلائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة، التي تنص على أن تجمع مباراة السوبر المصري بين بطل الدوري الممتاز وبطل كأس مصر 

السوبر المصري في لائحة النظام الأساسي باتحاد الكرة، فيتو
السوبر المصري في لائحة النظام الأساسي باتحاد الكرة، فيتو

استبعاد بطل كأس الرابطة من السوبر المصري

ووفقا لما تنص عليه لائحة النظام الأساسي في اتحاد الكرة بشأن مباراة السوبر المصري، فإن مجلس إدارة اتحاد الكرة، ينوي إعادة الأمور إلى نصابها واحترام ما جاء في نص اللائحة وإقامة مباراة السوبر المصري بين بطل الدوري الممتاز (الأهلي) وبطل كأس مصر (الزمالك)، واستبعاد بطل كأس الرابطة والفريق الفائز بالكارت الذهبي من المشاركة في السوبر المصري، لأن ذلك يخالف اللائحة 

واستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على إقامة مباراة السوبر المصري القادمة بين الأهلي والزمالك على ملعب استاد القاهرة الدولي، على أن يتحدد موعد المباراة في وقت لاحق.

تجميد عقد رعاية السوبر المصري مع مجلس أبوظبي

يذكر، أن مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي، كان قد قرر تجميد العقد الموقع بين مجلس الجبلاية السابق برئاسة جمال علام، ومجلس أبوظبي الرياضي لاستضافة السوبر المصري بالعاصمة الإماراتية في ثلاث نسخ متتالية أعوام 2024 - 2025 - 2026

 

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