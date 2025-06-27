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رياضة

رسميا، مودرن سبورت يتعاقد مع محمد أبو جبل (فيديو)

محمد أبو جبل، فيتو
محمد أبو جبل، فيتو

أعلن نادي مودرن سبورت، برئاسة الدكتور وليد دعبس، مساء اليوم الجمعة، تعاقده رسميا مع محمد أبو جبل حارس مرمي نادي الزمالك والبنك الأهلي السابق، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد 2025-2026.

مجدي عبد العاطي مديرا فنيا لفريق مودرن سبورت 

أعلن نادي مودرن سبورت، برئاسة الدكتور وليد دعبس، مساء أمس الخميس، عن تعاقده رسميا مع مجدي عبد العاطي، لتولي مهمة المدير الفني للفريق في الموسم الجديد 2025-2026.

ونشر نادي مودرن سبورت مقطع فيديو عبر حسابه على فيسبوك، للترحيب بالمدرب الجديد مجدي عبد العاطي.

تشكيل الجهاز الفني الجديد لفريق موردن سبورت

وجاء تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن سبورت، على النحو التالي:

ك/ مجدي عبد العاطي مديرًا فنيًا
ك/ محمد ثابت صاروخ مدربًا عامًا
ك/ عبدالله رجب مدربًا
ك/ عصام محمود مدربًا لحراس المرمى
ك/ محمد زيتون معدًا بدنيًا

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