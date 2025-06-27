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رياضة

فيفا يخطر بيراميدز بمواعيد كأس الإنتركونتيننتال

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

تلقى نادي بيراميدز خطابا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، بتفاصيل مشاركة النادي في النسخة الجديدة من بطولة كأس الإنتركونتيننتال في الموسم الجديد، بصفته بطل قارة أفريقيا.

ونجح بيراميدز في تحقيق إنجاز تاريخي بحصد لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا لعام ٢٠٢٥، وهو الإنجاز غير المسبوق بالنسبة لفريق خلال مشاركته الثانية فقط في البطولة، وبعد أقل من ٧ سنوات على تأسيسه.

وخلال الخطاب هنأ الفيفا، نادي بيراميدز بتحقيقه لقب دوري الأبطال الأفريقي، ومشاركته في النسخة المقبلة من كأس الإنتركونتيننتال، والتي حدد مواعيد مبارياتها على النحو التالي:

مواعيد مباريات كأس الإنتركونتيننتال 

 

*يوم الأحد 14 سبتمبر.. نادي بيراميدز (بطل أفريقيا) يستضيف أوكلاند سيتي النيوزيلندي (بطل أوقيانوسيا) على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

*يوم الخميس 23 سبتمبر.. نادي أهلي جدة السعودي (بطل آسيا) يستضيف المتأهل من مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي على ملعب الإنماء في جدة.

* تقام البطولة المجمعة في العاصمة القطرية الدوحة خلال شهر ديسمبر المقبل وتشهد مواجهات:

 

*يوم الأربعاء 10 ديسمبر.. نادي كروز أزول المكسيكي (بطل الكونكاكاف) يواجه بطل قارة أمريكا الجنوبية (لم يتحدد بعد).

*يوم السبت 13 ديسمبر.. الفائز من من مباراة بطل الكونكاكاف وبطل أمريكا الجنوبية يواجه الفائز من مباراة أهلي جدة والفائز من مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي.

*الأربعاء 17 ديسمبر.. باريس سان جيرمان الفرنسي (بطل أوروبا) يواجه المتأهل من المباراة السابقة لتحديد البطل.

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بيراميدز الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا كأس الإنتركونتيننتال دوري أبطال أفريقيا

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