شيكابالا يودع عبد الشافي والمثلوثي بكلمات مؤثرة ويوجه رسالة لجماهير الزمالك (فيديو)

حرص محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على وداع محمد عبد الشافي وحمزة المثلوثي، بعد اعتزال الأول ونهاية عقد الثاني.

وظهر شيكابالا في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وقال: أشكر جمهور الزمالك العظيم على كل ما قدمه لمحمد عبد الشافي، الذي لم يكن يعلم أن حب الجماهير له بهذا القدر، لقد أرسل لي يشكرني على اصطحابي له نحو الجماهير، فهو بالنسبة لي أعظم شخص زاملته في الزمالك، ويستحق أكثر مما حصل عليه.

وواصل: عبد الشافي أعظم من زاملته داخل الفريق، أشكر جمهور الزمالك الذي جعل عبد الشافي يشعر بقيمته الحقيقية.

وتابع: “هو بطل ضحى كثيرا من أجل الزمالك، ولم يفتعل أي مشكلة، مهما تحدثت عنه، لن أوفيه حقه”.

وأشار: “كنا جميعا نعلم مدى أهميته لنا داخل غرفة الملابس كقائد للفريق”.

وواصل: “المثلوثي أصبح واحدا منا وجمهور الزمالك يقدر المخلصين”.

وتابع: "نقدر حمزة المثلوثي جدا، فمنذ يومه الأول وحتى آخر يوم له لم يفتعل أي مشكلة، وكان دائمًا أحد قادة الفريق، نشعر بأنه واحد منا، وجمهور الزمالك يقدر من يخلص للنادي”.

وواصل شيكابالا حديثه قائلا: “قد تكون بداية المثلوثي مع الفريق لم تكن جيدة، لأنه انضم بعد فترة راحة طويلة، لكن سرعان ما أثبت نفسه وأصبح له مكانة كبيرة لدى جماهير الزمالك، أود أن أشكره وأشكر رابطة الزمالك في الإمارات، التي ستقيم له حفل تكريم هناك".

وأتم حديثه:" جمهور الزمالك لا ينسى من يخلص له وللنادي، وحمزة المثلوثي يستحق كل التقدير والاحترام”.

الزمالك يودع حمزة المثلوثي بكلمات مؤثرة

حرص نادي الزمالك على توديع التونسي حمزة المثلوثي بكلمات مؤثرة، عقب نهاية عقده مع القلعة البيضاء.

وكان المدافع التونسي حمزة المثلوثي أعلن رحيله رسميًا عن صفوف نادي الزمالك، لينهي مسيرة ناجحة دامت لـ 5 سنوات بقميص القلعة البيضاء، شهدت العديد من اللحظات البارزة والأرقام اللافتة.

الزمالك يودع حمزة المثلوثي

ونشر حساب الزمالك عبر صفحته الرسمية على فيس بوك:"في لاعيبة بتمشي، وفي لاعيبة بتسيب أثر،

حمزة المثلوثي، واحد من اللي لعبوا بقلبهم للنادي.

وتابع:" شكرًا على الإخلاص وعلى كل لحظة كنت فيها زملكاوي من قلبك".

أرقام حمزة المثلوثي مع الزمالك

وخاض المثلوثي خلال مسيرته مع الزمالك 153 مباراة في مختلف البطولات، بإجمالي 12420 دقيقة لعب، وسجل خلالها 5 أهداف، وصنع 6 أهداف أخرى، مقدما أداء دفاعيا ثابتا ومميزا.

وخلال تلك الفترة، حصل المثلوثي على 27 بطاقة صفراء، كما توّج مع الزمالك بـ6 بطولات، جاءت كالتالي:

2 دوري مصري ممتاز

2 كأس مصر

1 كأس الكونفدرالية الإفريقية

1 كأس السوبر الإفريقي

خمس سنوات من العطاء والانتماء

وقال المثلوثي في بيان رسمي: “إلى شعب الزمالك العظيم، أكتب كلماتي وأنا أحمل مزيجًا من الحزن والامتنان، بنهاية تجربتي مع نادي الزمالك، النادي الذي كان بيتي ومصدر فخري وسعادتي”. وأضاف: “ارتديت القميص الأبيض بشرف، وشاركت في لحظات لا تُنسى، وحققنا بطولات ستظل في ذاكرتي للأبد”.

رحلة لم تخلُ من التحديات والإصابات

أشار المثلوثي إلى أن رحلته لم تكن سهلة، موضحًا أن الإصابة الأخيرة كانت ضربة مؤلمة لجسده وروحه، لكنها جزء من واقع كرة القدم. وعبّر عن رغبته في الاستمرار مع الفريق، لكن “لكل قصة نهاية، حتى وإن لم تكن كما تمنينا”.

شكر وتقدير لكل من سانده

وجه المثلوثي الشكر إلى إدارة النادي، الجهاز الفني والطبي، وزملائه اللاعبين، مؤكدًا أنهم كانوا سندًا حقيقيًا له. كما خص الجمهور الأبيض برسالة مؤثرة، قائلًا: “أنتم الروح والدافع، لن أنسى أبدًا هتافاتكم ودعمكم”.

ختام مشرف وبوعد بالعودة

أنهى المثلوثي رسالته قائلًا: “أغادر وأنا فخور بكل لحظة قضيتها هنا، وبكل بطولة حققناها معًا… إلى لقاء قريب إن شاء الله”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.