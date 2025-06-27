خطة الأهلي للإبقاء على وسام أبو علي

يسعى النادي الأهلي للإبقاء على هداف الفريق الفلسطيني وسام أبو علي في صفوف الفريق وعدم التفريط فيه بعد العديد من العروض التي تلقاها اللاعب للاحتراف الخارجي من أندية ألمانية وأمريكية وسعودية.

ويسعى النادي الأهلي لإغراء وسام أبو علي بتعديل عقده ماليا بما يتناسب مع ما يقدمه اللاعب منذ قدومه للفريق.

وعلمت فيتو أن الأهلي يسعى لزيادة المقابل المادي لوسام أبو علي ليصل إلى مليون ونصف المليون دولار في الموسم لتعويضه عن العروض المالية المقدمة له.

ومن المنتظر أن يطرح مسئولو الأهلي الأمر على وكيل اللاعب مع التأكيد على عدم زيادة عدد السنوات الباقية في عقد اللاعب الذي ينتهي بنهاية موسم 2027 / 2028 وأن تكون الزيادة مالية فقط.

الأهلي يستقر على تعديل عقد أليو ديانج

من ناحية أخرى، قال مصدر بالأهلي: إن هناك اتجاها حاليا داخل النادي لتعديل عقد المالي أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد الاستقرار على استمراره الموسم المقبل.

ويرغب الأهلي في تعديل عقد أليو ديانج ماليا لإقناعه بالاستمرار مع الفريق خاصة وأن اللاعب المالي لديه عروض خارجية وتحديدا من الدوري السعودي.

على جانب آخر يقوم النادي الأهلي في الوقت الحالي من خلال إدارة الإسكاوتنج بتجهيز قائمة من الأجانب تحت السن من أجل عرضها على الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبيرو لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

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