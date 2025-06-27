الأهلي يكشف حقيقة بيع الثنائي الموهوب في الانتقالات الصيفية الجارية

علق مسئولو إدارة الكرة بالنادي الأهلي على الأنباء التي تتردد عن رغبة النادي في بيع الثنائي أشرف بن شرقي وإمام عاشور لاعبي الفريق في الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مسئولو الأهلي إن أشرف بن شرقي وإمام عاشور مستمران مع الفريق وليس هناك أي رغبة داخل النادي لبيعهما خاصة في ظل تمسك خوسية ريبيرو المدير الفني الإسباني للفريق الأول لكرة القدم بهما وتأكيده على بقائهما أنهما من العناصر الأساسية التي سيعتمد عليهما الموسم المقبل.

الأهلي يبدأ التجهيز مبكرا لـ معسكر الفريق في إسبانيا

بدأ الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التجهيز لمعسكر الفريق المقرر إقامته في إسبانيا في النصف الثاني من الشهر المقبل استعدادًا لبطولة الدوري الممتاز والتي من المقرر أن تنطلق في الثامن من أغسطس المقبل.

ويقوم الجهاز الإداري بالقلعة الحمراء بالتحضير للمعسكر بالبدء في استخراج تأشيرة اللاعبين الجدد للدخول والذي لم يسبق لهم الحصول على تأشيرة الدخول لدول الاتحاد الأوروبي مبكرًا خوفا من حدوث أي أزمات تمنع انتظامهم في المعسكر.

وكان خوسيه ريبيرو المدير الفني الإسباني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد قرر منح لاعبي الفريق راحة لمدة 18 يوما بعد مباراة الفريق الأحمر أمام بورتو البرتغالي ببطولة كأس العالم للأندية على أن يتجمع الفريق في التتش قبل السفر لإسبانيا بأربعه أيام يخوض خلالها الفريق تدريباته حتى موعد السفر والانتظام بالمعسكر.

مجلس إدارة الأهلي يجتمع الإثنين المقبل

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعا، الإثنين المقبل، بمقر النادي بالجزيرة لمناقشة العديد من الملفات الهامة وذلك بعد عودة أعضاء المجلس من أمريكا والتي شهدت تواجد أغلب الأعضاء لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم ببطولة كأس العالم للأندية.

ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع التجديد لمديري المقرات والإدارات المختلفة وكذلك بحث التقرير الخاص بالنشاط الرياضي واعتماد أسماء المدربين في النشاط والعديد من الملفات الأخرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.