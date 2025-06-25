أخبار الحوادث اليوم: كشف ملابسات فيديو سرقة محل أميرة الذهب.. قرار جديد بشأن سيدة دهست أسرة حي النرجس.. وإصابة 20 شخصًا في حادث تصادم بسوهاج

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

شهد محور دار السلام بمحافظة سوهاج، اليوم، حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي، أسفر عن إصابة 20 شخصًا بإصابات متفرقة، جرى على إثرها نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام قائدي سيارة وعدد من الدراجات النارية بأداء حركات استعراضية، ما تسبب في تعطيل الحركة المرورية بعدد من شوارع القاهرة.

واصلت وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية الاستباقية في مواجهة البؤر الإجرامية شديدة الخطورة، حيث تمكن قطاعا مكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة والأمن العام، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من رصد تحركات 9 عناصر جنائية خطرة ينشطون في عدد من المحافظات، حاولوا جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية تمهيدًا لترويجها.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد الأشخاص أثناء قيامه بسرقة سلسلة ذهبية من داخل محل صاغة أميرة الذهب بمنطقة الجيزة، وذلك باستخدام أسلوب "المغافلة".

جدد قاضي المعارضات بـالقاهرة الجديدة، حبس سيدة دهست بسيارتها أسرة كاملة كانت تتنزه في أحد شوارع حي النرجس، ما أسفر عن وفاة سيدة وإصابة أربعة آخرين من أفراد أسرتها بجروح متفاوتة وذلك 15 يوما على ذمة استكمال التحقيقات.

أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار عدد من الأشخاص المتورطين في نشر وإعادة نشر أخبار كاذبة عبر مواقع إلكترونية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت زورًا أن النيابة العامة أجبرت أحد أعضائها على تقديم استقالته، وأنه ضُبط برفقة عدد من الضباط وبحوزتهم مواد مخدرة، بزعم صلتهم بتحقيقات واقعة المتهمة سارة خليفة.

أمرت نيابة مصر الجديدة بحفظ التحقيقات في البلاغ المقدم ضد المطرب بهاء سلطان من المصنفات الفنية يتهمه بنشر أغنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون الحصول علي ترخيص قانوني.

تخرج المستشار عاصم عبد اللطيف السعيد عبد الفتاح الغايش – رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى ابتداء من أول شهر يوليو المقبل، في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1977.

نشرت الجريدة الرسمية في العدد رقم 25 مكرر (ج)، الصادر في 24 يونيو 2025، 4 قرارات جمهورية جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تعيين رؤساء لهيئة قضايا الدولة ورئيس مجلس الدولة والنيابة الإدارية.

نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة في السيطرة علي حريق نشب داخل مخزن بويات بمنطقة البراجيل التابعة لدائرة مركز شرطة أوسيم، واستمر لساعات.

كلفت المحكمة الاقتصادية بانتداب خبير من جدول خبراء المحكمة الاقتصادية بالقاهرة لمراجعة تشكيل مجلس الإدارة الخاص بشركة دار التربية برئاسة أحمد الدجوي والأعمال التي قام بها المرحوم ومعاونيه بعد عزلهم الدكتورة نوال من مجلس إدارة الشركة، ورصد أي مخالفات.

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