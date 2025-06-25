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حوادث

إصابة 20 شخصًا في حادث تصادم على محور دار السلام بسوهاج

إصابة 20 شخصًا في
إصابة 20 شخصًا في حادث تصادم على محور دار السلام بسوهاج

شهد محور دار السلام بمحافظة سوهاج، اليوم، حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي، أسفر عن إصابة 20 شخصًا بإصابات متفرقة، جرى على إثرها نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وأسفر الحادث عن إصابة "عادل.خ"، من مركز دار السلام قائد السيارة الملاكي، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج العام لخطورة حالته، فيما أصيب 19 آخرون من ركاب الميكروباص، غالبيتهم من مركز دشنا بمحافظة قنا، وكانوا في طريقهم إلى القاهرة.

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وفور وقوع الحادث، دفعت هيئة الإسعاف بـ 5 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دار السلام المركزي. وتنوعت الإصابات ما بين كسور وكدمات وجروح سطحية وسحجات في مختلف أنحاء الجسم.

 تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على المحور.

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