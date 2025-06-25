الداخلية تكشف ملابسات فيديو سرقة محل أميرة الذهب

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد الأشخاص أثناء قيامه بسرقة سلسلة ذهبية من داخل محل صاغة أميرة الذهب بمنطقة الجيزة، وذلك باستخدام أسلوب "المغافلة".

وبالفحص، تبين أنه لم تُحرر أية بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أنه وبسؤال المدير المسؤول عن المحل، أكد أن الحادث وقع بالفعل يوم 21 من الشهر الجاري، وأنه لم يقم بتحرير محضر بالواقعة.

وبتكثيف التحريات، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القليوبية. وبمواجهته، اعترف بسرقة السلسلة الذهبية وبيعها إلى صاحب محل صاغة آخر "سيئ النية"، والذي تم ضبطه هو الآخر.

وبإرشاد المتهم، تم ضبط السلسلة المسروقة واستعادتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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