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حوادث

حريق بمخزن بويات في البراجيل

حرق مخزن بويات في
حرق مخزن بويات في البراجيل،فيتو

تحاول قوات الإطفاء بإدارة الحماية المدنية بالجيزة السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن بويات بمنطقة البراجيل، من خلال الدفع بـ ١٥سياراة إطفاء وسيارات إسعاف تحسبا لوجود مصابين. 

وأخلت قوات الأمن العقارات المجاورة من السكان تحسبا لخطر امتداد النيران إليها، وقامت بفرض كردوان أمني، وذلك عقب أن تلقت قوات أمن الجيزة بلاغ بالحريق من غرفة عمليات النجدة.

حيث تسبب الحريق في حدوث أصوات انفجارات أثارت فزع ورعب المواطنين.

 

وكانت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن في منطقة البراجيل، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وبرفقتها سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد النيران.

وأكدت التحريات الأولية وجود خسائر بالملايين جراء الحادث حيث تفحم كافة البضاعة الموجودة بالمخزن بسبب انفجارات المواد الكيماوية الموجودة داخل المخزن.

وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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بالجيزة مخزن بوبات البراجيل

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