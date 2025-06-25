الأربعاء 25 يونيو 2025
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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

قرارات جمهورية جديدة بتعيين رؤساء لقضايا ومجلس الدولة والنقض والنيابة الإدارية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

نشرت  الجريدة الرسمية في العدد رقم 25 مكرر (ج)، الصادر في 24 يونيو 2025، 4 قرارات جمهورية جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تعيين رؤساء لهيئة قضايا الدولة ورئيس مجلس الدولة والنيابة الإدارية.

-قرار رئيس الجمهورية رقم 328 لسنة 2025، بشأن تعيين المستشار الدكتور حسين مدكور محمد عبد الفتاح، رئيـسًا لهيئة قضايا الدولة، اعتبارًا من 1/7/2025.

-وقرار رئيس الجمهورية رقم 329 لسنة 2025، بشأن تعيين المستشار عاصم عبد اللطيف السعيد عبد الفتاح الغايش، رئيـسًا لمحكمة النقض اعتبارًا من 1/7/2025.

-والقرار الجمهوري رقم 330 لسنة 2025، بشأن تعيين المستشار محمد أحمد خليل حافظ الشناوي، رئيـسًا لهيئة النيابة الإدارية اعتبارًا من 1/7/2025.


-والقرار الجمهوري رقم 331 لسنة 2025، بشأن تعيين المستشار أسامة يوسف شلبي يوسف، رئيسًا لمجلس الدولة اعتبارًا من 3/7/2025.

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الجريدة الرسمية قرارات جمهورية جديدة هيئة قضايا الدولة محكمة النقض هيئة النيابة الإدارية مجلس الدولة

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