قرارات جمهورية جديدة بتعيين رؤساء لقضايا ومجلس الدولة والنقض والنيابة الإدارية

نشرت الجريدة الرسمية في العدد رقم 25 مكرر (ج)، الصادر في 24 يونيو 2025، 4 قرارات جمهورية جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تعيين رؤساء لهيئة قضايا الدولة ورئيس مجلس الدولة والنيابة الإدارية.

-قرار رئيس الجمهورية رقم 328 لسنة 2025، بشأن تعيين المستشار الدكتور حسين مدكور محمد عبد الفتاح، رئيـسًا لهيئة قضايا الدولة، اعتبارًا من 1/7/2025.

-وقرار رئيس الجمهورية رقم 329 لسنة 2025، بشأن تعيين المستشار عاصم عبد اللطيف السعيد عبد الفتاح الغايش، رئيـسًا لمحكمة النقض اعتبارًا من 1/7/2025.

-والقرار الجمهوري رقم 330 لسنة 2025، بشأن تعيين المستشار محمد أحمد خليل حافظ الشناوي، رئيـسًا لهيئة النيابة الإدارية اعتبارًا من 1/7/2025.

-والقرار الجمهوري رقم 331 لسنة 2025، بشأن تعيين المستشار أسامة يوسف شلبي يوسف، رئيسًا لمجلس الدولة اعتبارًا من 3/7/2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.