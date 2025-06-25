قرارات جمهورية جديدة بتعيين رؤساء لقضايا ومجلس الدولة والنقض والنيابة الإدارية
نشرت الجريدة الرسمية في العدد رقم 25 مكرر (ج)، الصادر في 24 يونيو 2025، 4 قرارات جمهورية جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تعيين رؤساء لهيئة قضايا الدولة ورئيس مجلس الدولة والنيابة الإدارية.
-قرار رئيس الجمهورية رقم 328 لسنة 2025، بشأن تعيين المستشار الدكتور حسين مدكور محمد عبد الفتاح، رئيـسًا لهيئة قضايا الدولة، اعتبارًا من 1/7/2025.
-وقرار رئيس الجمهورية رقم 329 لسنة 2025، بشأن تعيين المستشار عاصم عبد اللطيف السعيد عبد الفتاح الغايش، رئيـسًا لمحكمة النقض اعتبارًا من 1/7/2025.
-والقرار الجمهوري رقم 330 لسنة 2025، بشأن تعيين المستشار محمد أحمد خليل حافظ الشناوي، رئيـسًا لهيئة النيابة الإدارية اعتبارًا من 1/7/2025.
-والقرار الجمهوري رقم 331 لسنة 2025، بشأن تعيين المستشار أسامة يوسف شلبي يوسف، رئيسًا لمجلس الدولة اعتبارًا من 3/7/2025.
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