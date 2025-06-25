الأربعاء 25 يونيو 2025
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حوادث

حفظ التحقيق مع بهاء سلطان بتهمة نشر أغنية دون ترخيص

بهاء سلطان، فيتو
بهاء سلطان، فيتو

أمرت نيابة مصر الجديدة بحفظ التحقيقات في البلاغ المقدم ضد المطرب بهاء سلطان من المصنفات الفنية يتهمه بنشر أغنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون الحصول علي ترخيص قانوني.

وقال بهاء سلطان إنه قد تعاقد مع شركة روتانا للإنتاج الفني على طرح الأغنية محل الشكوى.

وأضاف إنه سيقدم إلى النيابة العامة كافة الأوراق والمستندات التي تثبت هذا التعاون بينه وبين شركة روتانا، وأمرت النيابة العامة بصرفه من سراي النيابة.


تلقت الأجهزة الامنية بلاغا من المصنفات الفنية تتهم المطرب بهاء سلطان بعدم سداد مصروفات إنتاج أغنية، وعدم استيفاء إجراءات الترخيص الخاصة بها، وذلك عقب تداول الأغنية بشكل واسع عبر منصات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي.

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نيابة مصر الجديدة مواقع التواصل الاجتماعي شركة روتانا للإنتاج الفني النيابة العامة

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