الثلاثاء 24 يونيو 2025
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حوادث

إجراء تحليل المخدرات لسيدة دهست أسرة كاملة بسيارتها في التجمع الخامس

جانب من الحادث
جانب من الحادث

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإجراء تحليل المخدرات لسيدة دهست بسيارتها أسرة كاملة كانت تتنزه في أحد شوارع حي النرجس، ما أسفر عن وفاة سيدة وإصابة أربعة آخرين من أفراد أسرتها بجروح متفاوتة وذلك لبيان مدى تعاطيها أي مواد مخدرة وقت ارتكاب الحادث. 

وأكدت التحريات الأولية أن المتهمة كانت تقود السيارة بسرعة زائدة عن الحد المسموح به مما أدى لاختلال عجلة القيادة فجأة وأنها ليست الحادثة الأولى لها.

تفاصيل الحادث

وكان  قسم شرطة التجمع الخامس تلقى بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث دهس مروّع بشارع رئيسي في حي النرجس، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة.

وتبين من المعاينة الأولية أن سيارة خاصة تقودها سيدة في العقد الرابع من العمر، فقدت السيطرة على عجلة القيادة، مما أدى إلى انحراف السيارة واصطدامها بخمسة من المارة، جميعهم من أسرة واحدة كانوا في نزهة عائلية.

حصيلة الضحايا

وفاة سيدة في الحال (في الأربعينيات من عمرها) وإصابة 4 آخرين من أفراد الأسرة (من بينهم طفلان)، وتم نقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى قريب لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

التحقيقات الجارية

وتم نقل جثمان السيدة المتوفاة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي بدأت التحقيق في ملابسات الحادث، وقررت استدعاء السيدة قائدة السيارة للتحقيق معها، كما تم التحفظ على السيارة لفحصها فنيًا ومعرفة الأسباب الدقيقة لفقدان السيطرة.

حالة من الغضب بين الأهالي

أعرب عدد من سكان المنطقة عن استيائهم من تكرار مثل هذه الحوادث، مطالبين بتشديد الرقابة المرورية، ووضع مطبات صناعية، وخاصة في المناطق السكنية ذات الكثافة العالية.

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