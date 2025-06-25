النائب العام يأمر بضبط وإحضار مروجي شائعات تمس الأمن والسلم العام

أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار عدد من الأشخاص المتورطين في نشر وإعادة نشر أخبار كاذبة عبر مواقع إلكترونية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت زورًا أن النيابة العامة أجبرت أحد أعضائها على تقديم استقالته، وأنه ضُبط برفقة عدد من الضباط وبحوزتهم مواد مخدرة، بزعم صلتهم بتحقيقات واقعة المتهمة سارة خليفة.

ضبط وإحضار مروّجي شائعات تمس الأمن والسلم العام

وأكدت النيابة العامة، في بيان رسمي، عدم صحة هذه الادعاءات جملة وتفصيلًا، مشيرة إلى أنها تمثل محاولة متعمدة لتضليل الرأي العام والإساءة لمؤسسات الدولة، وتعكير صفو الأمن والسلم الاجتماعي.

وفي ضوء ما تم رصده من قبل إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي، وجه المستشار النائب العام بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال القائمين على هذه الجرائم المعلوماتية، كما كلف الجهات المختصة بتتبع الحسابات والمواقع التي نشرت أو أعادت نشر الأخبار المفبركة.

وأفاد البيان بأن النيابة العامة قد حددت بالفعل عددًا من المتورطين في الواقعة، وقررت ضبطهم وإحضارهم تمهيدًا لاستجوابهم واتخاذ ما يلزم قانونًا بحقهم، بالإضافة إلى تكليف إدارة الرصد بتتبع باقي الحسابات وتحديد القائمين عليها لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت النيابة العامة أنها لن تتهاون مع أي محاولات للمساس بالمؤسسات القضائية أو نشر الشائعات التي تضر بالمصلحة العامة، مشددة على التزامها الكامل بتطبيق القانون حفاظًا على هيبة الدولة واستقرار المجتمع.

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