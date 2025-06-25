الأربعاء 25 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حالة المرور اليوم، أحجام مرورية متحركة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

حالة الطرق اليوم
حالة الطرق اليوم

شهدت الحركة المرورية، صباح اليوم الأربعاء، ظهور بعض الكثافات أمام قائدي السيارات على غالبية المحاور والطرق الرئيسية بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، بسبب زيادة الأحمال، وسط انتشار الخدمات الأمنية والمرورية لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

ضبط 140 فرد خرطوش و30 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات بالمحافظات

أخبار الحوادث اليوم، مقتل 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، قرار عاجل من الداخلية بشأن مبادرة كلنا واحد، المتهمة بدهس أسرة بالتجمع الخامس أمام النيابة: مستعدة لدفع الدية

حالة الطرق اليوم 25 يونيو  2025

ورصدت المتابعة الميدانية أحجامًا مرورية متوسطة بكوبري القبة ونفق العروبة، شارع السودان، كوبري 6 أكتوبر، وطريق الحرية، وكورنيش النيل، وشارعي الهرم وفيصل، ومحور جمال عبد الناصر بمنطقة أكتوبر، ومحور صفط اللبن.

زحام مروري بكورنيش النيل وشارعي رمسيس وشبرا مصر ومحور صفط اللبن

وشهدت حركة المركبات زحامًا بالمحاور الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة "15 مايو - الجلاء - كوبري الجامعة"، وشارعي فيصل والبحر الأعظم، ومحاور الأوتوستراد وصلاح سالم ونفقي العروبة والأزهر وكوبري الحليمة.

حالة الطرق اليوم

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطرق الصحراوية والساحلية؛ الإسكندرية الصحراوي، والعلمين الصحراوي، والسويس الصحراوي، وسط انتشار الخدمات المرورية تحسبًا لأية حالة طارئة.

وبدورها وزعت الإدارة العامة للمرور، عددًا من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، وتقوم بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حالة المرور اليوم حركة السيارات زحام مروري كثافات مرورية الادارة العامة للمرور وزارة الداخلية

مواد متعلقة

ضبط 140 فرد خرطوش و30 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات بالمحافظات

ضبط 3 قضايا جلب مخدرات وتنفيذ 819 حكما قضائيا في حملة أمنية بأسوان

أخبار الحوادث اليوم، مقتل 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، قرار عاجل من الداخلية بشأن مبادرة كلنا واحد، المتهمة بدهس أسرة بالتجمع الخامس أمام النيابة: مستعدة لدفع الدية

إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالعجوزة

حملة أمنية فى أسيوط تضبط 90 متهما بحوزتهم أسلحة نارية وتنفيذ 524 حكما قضائيا

إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة بالشرقية

مصرع طفلة إثر سقوطها من الطابق الرابع أثناء لهوها بالعمرانية

الداخلية تكشف ملابسات فيديو سرقة "لمبات" السيارات بالسويس وتضبط المتهمين

الأكثر قراءة

انهيار وصراخ يهز الجبل، لحظة وصول والدة الطفلين ضحية والدهما إلى مستشفى بالمنوفية (فيديو)

344 صوتا مقابل 79، تصويت في مجلس النواب الأمريكي على تحرك لعزل ترامب بسبب إيران

أخبار مصر: خطر يزحف على سد النهضة، حادث مأساوي بالطريق الأوسطي، جريمة أسرية تهز المنوفية، وبشرى عن سعر البن

جريمة عابرة للقارات، قصة إيمان من خدمة مجتمعها إلى النهاية المأساوية على يد زوجها وشقيقه في ألمانيا (صور)

نص المادة السابعة في تعديلات الإيجار القديم التي تسمح بطرد المستأجر

لقطع الشك باليقين، صور كاشفة تظهر ماذا حدث بمنشآت إيران النووية بعد الضربة الأمريكية

محرم فؤاد، المغنواتي الذي حذر من الشيوعية في عهد ناصر وضرب رقما قياسيا في الزواج من جميلات الفن

تصدرت تريند السوشيال ميديا، قصة صورة أعادت الفنانة عبلة كامل إلى الأضواء

خدمات

المزيد

أسعار هواتف المحمول الأقل من 15 آلاف جنيه في السوق المصرية

آخر تطورات سعر النحاس اليوم

تراجع سعر جرام الذهب مساء اليوم الثلاثاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

أسعار الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بعدما طاله القصف الإسرائيلي.. معلومات عن سجن إيفين سيئ السمعة في إيران (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 25 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 25 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 25 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية