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حوادث

المطافئ تخمد حريق مخزن بويات البراجيل والمحافظ يتفقد عمليات التبريد (فيديو وصور)

السيطرة علي حريق
السيطرة علي حريق مخزن بويات البراجيل،فيتو

نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة في السيطرة علي حريق نشب داخل  مخزن بويات بمنطقة البراجيل التابعة لدائرة مركز شرطة أوسيم، واستمر لساعات.

ويتولى فريق من المعمل الجنائي بمديرية أمن الجيزة  فحص آثار الحريق  للوقوف علي أسبابه، فور انتهاء قوات الحماية المدنية من عمليات التبريد التي تتم الآن.

ووصل لموقع الحادث  المهندس عادل النجار محافظ الجيزة،  وتفقد  أعمال السيطرة على الحريق  وذلك فور تلقي غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بلاغًا باندلاع الحريق.

 

وتابع المحافظ ميدانيًا جهود قوات الحماية المدنية التي توجهت إلى موقع الحادث للتعامل الفوري مع النيران ومحاصرتها، في ظل وجود مواد سريعة الاشتعال داخل المخزن مشيدًا بسرعة استجابة الأجهزة المعنية وفرق الإطفاء.

ووجه المحافظ بتكثيف أعمال التبريد لضمان عدم تجدد الاشتعال والتنسيق مع الجهات المختصة لمعاينة الموقع وتحديد أسباب الحريق، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار إلى أن المحافظة تتابع على مدار الساعة الموقف بالتنسيق مع مديرية الأمن وفرق الحماية المدنية، مشددًا على توفير الدعم الكامل للأجهزة المعنية للتعامل مع الحادث حتى الانتهاء الكامل من أعمال الإطفاء والتأمين والتبريد للموقع  لافتا ان الحريق لم يسفر عن وقوع اي اصابات.

 

وأكد المحافظ أنه لا تهاون في تطبيق اشتراطات السلامة والحماية المدنية لاسيما في المنشآت التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال حفاظًا على سلامة المواطنين والممتلكات.

وتتولى المباحث الجنائية  جمع التحريات والمعلومات للوقوف علي أسباب وحصر الخسائر الناجمة عن  الحريق  .

وكانت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن في منطقة البراجيل، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وبرفقتها سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد النيران.

وأكدت التحريات الأولية وجود خسائر بالملايين جراء الحادث بعد تفحم البضاعة الموجودة بالمخزن بسبب انفجارات المواد الكيماوية الموجودة داخل المخزن.

وجار  اتخاذ الإجراءات القانونية.

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الحماية المدنية مخزن بويات مركز شرطة أوسيم

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