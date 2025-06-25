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حوادث

مجاملة زفاف تنتهي بالكلبش، الأمن يكشف ملابسات فيديو حركات استعراضية بالقاهرة

الأمن يكشف ملابسات
الأمن يكشف ملابسات فيديو حركات استعراضية بالقاهرة، فيتو

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام قائدي سيارة وعدد من الدراجات النارية بأداء حركات استعراضية، ما تسبب في تعطيل الحركة المرورية بعدد من شوارع القاهرة.

ملابسات فيديو حركات استعراضية بالقاهرة 
ملابسات فيديو حركات استعراضية بالقاهرة 

مجاملة حفل زفاف تنتهى بالكلبش 

وبعد الفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وعددهم أربعة أشخاص من سكان محافظة الجيزة، حيث تم ضبط السيارة والدراجات النارية التي ظهرت في المقطع.

 فيديو حركات استعراضية بالقاهرة 

وبمواجهتهم، أقرّ المتهمون بارتكابهم الواقعة، موضحين أن ما قاموا به جاء في إطار احتفالهم بأحد حفلات الزفاف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحقهم، بالإضافة إلى التحفظ على المركبات المستخدمة في الواقعة.

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الأجهزة الأمنية محافظة الجيزة حفل زفاف حركات استعراضية فيديو حركات استعراضية وزارة الداخلية

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