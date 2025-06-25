مجاملة زفاف تنتهي بالكلبش، الأمن يكشف ملابسات فيديو حركات استعراضية بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام قائدي سيارة وعدد من الدراجات النارية بأداء حركات استعراضية، ما تسبب في تعطيل الحركة المرورية بعدد من شوارع القاهرة.

ملابسات فيديو حركات استعراضية بالقاهرة

مجاملة حفل زفاف تنتهى بالكلبش

وبعد الفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وعددهم أربعة أشخاص من سكان محافظة الجيزة، حيث تم ضبط السيارة والدراجات النارية التي ظهرت في المقطع.

فيديو حركات استعراضية بالقاهرة

وبمواجهتهم، أقرّ المتهمون بارتكابهم الواقعة، موضحين أن ما قاموا به جاء في إطار احتفالهم بأحد حفلات الزفاف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحقهم، بالإضافة إلى التحفظ على المركبات المستخدمة في الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.