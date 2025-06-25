المستشار حسين مدكور رئيسٱ لهيئة قضايا الدولة (بروفايل)

صدر قرار جمهوري بتعيين المستشار حسين مدكور رئيسٱ لهيئة قضايا الدولة، مدكور من مواليد محافظة القاهرة، حصل على ليسانس الحقوق جامعة عين شمس عام 1978 وحصل علي دبلوم الدراسات العليا في الشريعة الإسلامية ودبلوم الدراسات العليا في القانون العام ودرجة الدكتوراه في الحقوق في جريمة الرشوة في الفقه الإسلامي مقارنة بالقانون الوضعي.



التدرج الوظيفي للمستشار حسين مدكور

قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين، وعين محام ببنك مصر عام 1979، وعين بهيئة قضايا الدولة بموجب قرار رئيس الجمهورية وترقي في الوظائف القضائية وتدرج في الترقية حتي حصل على درجة نائب رئيس الهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية.

حصل على شهادة من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، حصل على شهادة من الغرفة التجارية الألمانية في مناقشة وكتابة العقود الدولية، حصل علي شهادة من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي بالتعاون مع مجموعة الفدك.

وحصل علي شهادة من الغرفة التجارية الألمانية في التحكيم لإتمام دورة كتابة العقود الدولية، حصل على شهادة من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في مناقشة وكتابة العقود، حصل على شهادة من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

الأقسام التي عمل بها المستشار حسين مدكور عضوا

رئيس قطاع التنفيذ.. قسم جزئيات شمال، قسم كليات جنوب، قسم الاستئناف، قسم قضايا هيئة الأوقاف، قسم القضاء الإداري، قسم المحكمة الإدارية العليا، قسم المحكمة الدستورية العليا، عمل رئيسا للمكتب الفني لرئاسة قطاع التنفيذ.

الأقسام التي ترأسها المستشار حسين مدكور

عضو مجلس التأديب بهيئة قضايا الدولة، قسم التحكيم ومحكمة القيم والقيم العليا لعدة فترات، قسم القضاء الإداري بني سويف والفيوم، قسم المحكمة الجستورية العليا، رئيسا لقطاع التنفيذ، وخلال رئاسة القطاع قام بوضع القواعد والإرشادات الحاكمة لعمل بقطاع التنفيذ علي مستوي الجمهورية لتوحيد العمل مما كان له الأثر الكبير في تنفيذ الأحكام، عضو مجلس التأديب بهيئة قضايا الدولة.

المؤلفات العلمية للمستشار حسين مدكور

مبادئ المحكمة الدستورية العليا.. بحث منشور بمجلة هيئة قضايا الدولة بعنوان (نظرية الشروع في الجريمة في القانون الوضعي والفقة الإسلامي)، كتاب بعنوان مبادئ المحكمة الدستورية العليا في ثلاث سنوات.

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